الشروع في إدماج موظفي الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارة العمومية

شرعت الإدارات العمومية عبر مختلف ولايات الوطن، في تطبيق أحكام الإدماج الانتقالية التي جاء بها المرسوم التنفيذي على الأسلاك المشتركة المنتمون إلى جميع القطاعات، وتمكين الموظفين المستوفين لشروط المرسوم بالترقية في الدرجات .

وحسب التعليمة التي تحوز النهار نسخة منها، حيث حددت فيها كيفيات تطبيق الإحكام الانتقالية المتعلقة بالإدماج للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارة العمومية، حيث سيتم إدماج الموظفين والمتربصين المنتمين لشعبة الإدارة العامة والمحللين الاقتصاديين المرسمين والمتربصين، الذين يثبتون شهادة الماســـتر أو شهـــادة معادلــــة لهـــا فـــي التخصصـــات المطلـــوبـــة، والمتصرفين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبة متصرف محلل، بالإضافة إلى ذلك سيتم إدماج الموظفين المتربصين المنتمين لشعبة الإدارة العامة الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا بعد 3 سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، إضافة إلى الملحقين الرئيسيين للإدارة، وكتاب المديريات الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة، والذين سيدمجون في رتبة مساعد متصرف.

كما أكدت التعليمة أن شعبة الإدارة العامة هم متصرف، ملحق الإدارة رئيسي وعادي وعون إدارة رئيسي وعادي كاتب عون حفظ البيانات عون مكتب محاسب إداري رئيسي وعادي.

وسيتم إدماج الموظفين والمتربصين المنتمين لشعبة الإعلام الآلي الذين يثبتون شهادة الدراسات التطبيقية في الإعلام الآلي المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا و3 سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، والتقنيين السامين في الإعلام الآلي الذي يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين سيدمجون في رتبة مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، في حين سيدمج المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي والموظفون المتربصون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي، الذين يثبتون شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها في رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي.

كما حددت التعليمة أن شعبة الإعلام الآلي المعنيون هم التقنيون السامون في الإعلام الآلي والمعاونون التقنيون السامون والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، كما سيتم إدماج الموظفين والمتربصين المنتمين لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون شهادة الماستر في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، والوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية، والذين سيدمجون في رتبة وثائقي أمين محفوظات محلل، أما الموظفون المعنيون هم الوثائقيون أمناء المحفوظات، مساعدو الوثائق، أمناء المحفوظات عاديون ورئيسيون، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات.