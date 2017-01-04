زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب فيجي وتحذير من تسونامي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا شدته 7.2 درجة وقع قبالة سواحل فيجي صباح الأربعاء .

وأضاف أن الزلزال وقع الساعة 10:52 صباحا على بعد 284 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من سوفا عاصمة فيجي وعلى عمق 15 كيلومترا.

وأصدر مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي تحذيرا محليا من موجات عاتية، وقال إن من المحتمل تكون أمواج عاتية وربما تضرب ساحل فيجي الساعة 22:45 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

ثم أوضحت قنصلية المملكة في نيوزيلندا، أن الدفاع المدني النيوزيلندي قد أعلن بأنه لا يوجد تأثير على نيوزيلندا من تسونامي جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب جمهورية فيجي منذ قليل.