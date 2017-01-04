انتحار سويسري مسلح أصاب اثنين من عناصر الشرطة بجروح

أعلنت الشرطة السويسرية، أن المسلح الذي أصاب الثلاثاء اثنين من عناصرها بجروح خلال إطلاق نار في شمال شرق البلاد ثم لاذ بالفرار، انتحر بعدما وجد نفسه محاصرا من قوات الأمن.

وقالت الشرطة إن عناصرها دهموا منزلا في قرية ريهيتوبل القريبة من بحيرة كونستانس ومثلث الحدود السويسرية الألمانية النمسوية للاشتباه بقيام صاحبه بـ"زراعة القنب" بداخله، فبدا الأخير متعاونا مع عناصر الدورية وحضر وإياهم إلى مركز الشرطة حيث تسلم مذكرة التفتيش ثم عاد معهم إلى المنزل ورافقهم في عملية التفتيش.

وأضاف البيان أنه خلال تفتيش المنزل لم يتم العثور على أي نبتة قنب بل على المعدات والمواد اللازمة للقيام بذلك، ولكن المشتبه به البالغ 33 عاما والذي كان تم تفتيشه للتأكد من أنه لا يحمل أي سلاح فاجأ عناصر الشرطة بإطلاق النار عليهم فأصاب اثنين منهم بجروح.

وأوضحت الشرطة أن العنصرين المصابين يبلغان 29 و37 عاما وأصغرهما إصابته خطيرة للغاية وحاله حرجة جدا.وبعدها لاذ مطلق النار بالفرار ركضا ولكنه لم يتمكن من الابتعاد كثيرا عن منزله، إذ سرعان ما حددت الشرطة مكانه وحاصرته، وراحت تتفاوض معه عبر الهاتف على مدى ساعات عديدة لإقناعه بإلقاء السلاح والاستسلام.وأثناء التفاوض هدد المشتبه به بتفجير حقيبة ظهر كانت بحوزته وادعى أن فيها متفجرات.

وفي النهاية أطلق الرجل النار على نفسه، بحسب ما أضافت الشرطة.