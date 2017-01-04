توقيف شخصين بحوزتهما 500 قرص اكستازي في براقي بالعاصمة

الأقراص كانت موجهة للبيع والاستهلاك ليلة رأس السنة الميلادية

تمكنت وحدات الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي من توقيف شخصين في العقد الثالث من عمرهما وبحوزتهما كمية معتبرة من المخدرات الصلبة تتمثل في أقراص «الإكستازي»، بالإضافة إلى أموال معتبرة تعتبر عائدات البيع، على مستوى مدخل بلدية براقي.قالت، أمس، مصادر أمنية لـ«النهار»، أن وحدات الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي كانت تراودها شكوك حول تنقل شخصين وبحوزتهما مخدرات من أجل ترويجها، ليلة رأس السنة الميلادية، غير أن فطنة الانتشار الواسع عبر كافة مداخل ومخارج المقاطعة الإدارية لبراقي صعّب من دخول هذه المخدرات إلى غاية ليلة أول أمس، أين تم توقيف سيارة من نوع «ألتو» حامت حولها الشكوك خلال حاجز أمني بالمدخل الرئيسي لبلدية براقي، وأضافت ذات المصادر أن مصالح الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي تمكنت في فترة وجيزة من إلقاء القبض على شخصين يبلغان 25 و27 سنة، في حين يتواجد شخص آخر في حالة فرار ولا يزال البحث جاريا عنه، أين عثروا بحوزتهما على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة تتمثل في 500 قرص من نوع «إكستازي» كانت مخبأة بإحكام داخل غطاء المحرك، وبعد عملية التفتيش الواسعة للسيارة تمكنت ذات العناصر من العثور على مبلغ معتبر من المال من عائدات بيع تلك الأقراص، بالإضافة إلى هواتف نقالة كانت تستعمل أثناء تنقلهم. من جهتهم، قام عناصر أمن المقاطعة الإدارية لبراقي من توقيف المشتبه فيهما وتقديمهما، أمس، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش الذي وجه لهما تهمة المتاجرة في المخدرات وترويجها.