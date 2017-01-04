أربع أخوات يقتلن شقيقتهن الكبرى بمشاركة أمهن في سطيف

في سيناريو جديد من جرائم القتل التي عرفتها ولاية سطيف في الآونة الأخيرة، اهتزت بلدية أولاد سي احمد على وقع جريمة بشعة كان أبطالها أربع أخوات تتراوح أعمارهن بين 24 و30 سنة بمعية الأم، بعد أن قاموا بقتل شقيقتهن الكبرى «الطاوس.ك» البالغة من العمر حوالي 35 سنة .

ولم تعرف لحد الآن الأسباب الحقيقية أو الدافع الرئيسي لهذه الجريمة، والتي تعود وقائعها حسب مصادرنا إلى حدوث مناوشات بين الفتاة الضحية وأخواتها، حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، حيث انهلن عليها بالضرب المبرح بواسطة هراوة، ثم قمن بخنقها بواسطة خمار بمساعدة الأم، حيث أن أفراد العائلة في البداية حاولت تضليل الجهات الأمنية وربط القضية بعملية انتحار للفتاة، لكن التحقيق الأولي الذي فتحته كتيبة الدرك الوطني أكد أنها جريمة قتل، وهذا بعد أن تم نقلها إلى مستشفى عين ولمان واكتشاف تعرضها للضرب، أين تم توقيف الأم وبناتها الأربع. وحسب المعلومات الأولية، فإنه يرجح إصابة الفتيات بمرض نفسي أو اختلال عقلي، وفي انتظار عرضهن على الطبيب الأخصائي ومعرفة الأسباب الحقيقية للجريمة تبقى القضية للمتابعة.