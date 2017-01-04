إيداع أمين خزينة بلدية الرويبة الحبس في قضية رشوة بـ20 مليون سنتيم

أمرت، مساء أول أمس، الجهات القضائية لدى محكمة الرويبة، بإيداع أمين خزينة بلدية الرويبة التابعة لولاية الجزائر العاصمة الحبس في سجن تيجلابين، إثر تورطه في تلقي رشوة تقدر بـ20 مليون سنتيم مقابل مساعدة مقاول على الحصول على أتعابه بخصوص مشروع عمومي أنجزه، حيث أن المقاول الذي ينحدر من بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس لم يتلق مستحقاته في الوقت المناسب، وبقي المسؤولون يتعسفون في حقه، إلى أن وصل الحد إلى طلب تلقي رشوة، فقام المقاول بالتبليغ غن القضية قبل وقوعها من خلال تصوير المبلغ المالي وإخبار الشرطة، أين تم رصد كمين له في الرويبة وألقي القبض عليه في حالة تلبس، خلال تسلمه المال، من أجل تسهيل منح مستحقات المقاول الذي انجز مشروعا عى مستوى البلدية، وقد اقتيد المعني إلى مقر الامن للتحقيق معه، وتم تقديمه إلى وكيل الجمهورية وبعدها قاضي الموضوع الذي أمر بحبسه إلى غاية محاكمته، الأسبوع المقبل، بجنحة تلقي رشوة. تجدر الإشارة إلى أن المقاول لم يحضر جلسة المحاكمة، أول أمس، وسيتم توجيه استدعاء لسماع أقواله في الجلسة.