30 يوما مدة تأشيرة العمرة هذا الموسم

السعودية تضع وثيقة الحج والمعتمر لحماية حقوق زوار بيت الله

حددت المملكة العربية السعودية 30 يوما كأقصى حد للمدة المحددة للمعتمرين للبقاء في البقاع المقدسة، حيث أعلمت سفارتها بضرورة التقيد بهذه المدة في منح التأشيرات، في حين تكون المدة المسموح بها بين صدور موافقة وزارة الحج والعمرة على طلب التأشيرة عبر المسار اﻹلكتروني وبين مراجعة المعتمر للسفارة في بلده للحصول على التأشيرة، 15 يوما فقط .

ووضعت وزارة الحج والعمرة آلية جديدة في حال ضياع جواز سفر المعتمر لتجنب المخالفة، في حال تجاوز بقائه المدة المسموح بها، موضحة أنه على هؤلاء استخراج وثيقة مرور للمغادرة من سفارته، تبدأ بتبليغ مركز الشرطة عن فقدان الجواز في المنطقة التي ضاع فيها الجواز، ثم يصدر مركز الشرطة محضر خطاب بالحالة للمعتمر، ويسلم المعتمر خطاب محضر الحالة لشركة العمرة التابع لها. وحدد السلطات السعودية آخر موعد لتوثيق عقود الوكالات الخارجية نهاية شهر ماي القادم، بموجب ضوابط وزارة الحج المعتمدة، إذ يبدأ التعاقد مع الوكالات الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى. يذكر أن وزارة الحج السعودية أعدت وثيقة تسمى حقوق الحاج والمعتمر، لحماية حقوق الحاج والمعتمر والزائر، وذلك من خلال لجان المراقبة والمتابعة الميدانية ومراكز التواصل، لتلقّي الشكاوى والملاحظات. وحددت الوثيقة أنه من حقوق المعتمر ضرورة توفير الجو المناسب لأداء المناسك، وتوفير متطلبات السلامة والراحة والحصول على التوعية اللازمة، والنصح والإرشاد في كل ما يتعلق بشؤونه أثناء وجوده داخل المملكة، وإرشاد التائهين واستقبال الشكاوى ومعالجتها والعمل على حلها، وكذلك استقبال المقترحات، إضافة إلى تأمين تنقلاته بين مدن العمرة والتأكد من حصوله على عناصر حزمة الخدمات المتعاقد عليها بأرقى مستوى ممكن، والإشراف على راحته طوال مدة إقامته