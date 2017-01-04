مجلس وزاري مشترك طارئ لإعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد

تراجع في عدد طالبي التقاعد بـ1000% منذ تاريخ الثاني جانفي «كناص» تضخ 5 آلاف مليار في خزينة «CNR» لدفع معاشات المتقاعدين إلى غاية مارس 30 ألف متقاعد جديد سيحصلون على معاشاتهم قبل ماس و69 ألف ملف قيد الدراسة

عرفت وكالات الصندوق الوطني للتقاعد تراجعا كبيرا من حيث عدد ملفات الأشخاص الراغبين في الإحالة على التقاعد، منذ تاريخ الثاني من شهر جانفي الجاري، بنسبة فاقت الألف من المائة، وهذا بعد قطع الرئيس بوتفليقة الطريق أمام هؤلاء وتأكيده على الإحالة على التقاعد لكل من بلغ سن 58 في 2017 و59 في 2018 .

قال مصدر حكومي في تصريح خص به «النهار»، إنه تم تسجيل إقبال ضعيف جدا على كافة الوكالات التابعة للصندوق الوطني للتقاعد، منذ بداية السنة الجارية، وأكد أن الوكالة التي كانت تستقبل ما يربو عن الألف ملف في اليوم، العام الماضي، أصبحت تستقبل اليوم عشرة ملفات أو أقل أي بانخفاض فاق الألف من المائة، وذلك نتيجة انتهاء الآجال المحددة من طرف الحكومة أمام الراغبين في الإحالة على التقاعد يوم 31 ديسمبر الماضي، وهو التاريخ الذي عرفت فيه وكالات «CNR» إقبالا غير مسبوق خاصة من طرف مديريات التربية الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، مستدلا بوكالة الطارف التي حاولت إيداع ألف و200 طلب في ساعات متأخرة من يوم 29 ديسمبر، ناهيك عن الوكالات الأخرى التي عرفت محاولات اقتحام غير مبررة من أجل إيداع الطلبات، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن مصالح الصندوق قد انتهت من دراسة 30 ألف ملف، وسيتم الشروع في تعويض أصحابها قريبا في انتظار الانتهاء من دراسة 60 ألف آخر. من جهة أخرى، أكدت مراجع «النهار» أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «كناص» قد ضخ، بحر الأسبوع الجاري، 50 مليار دينار أي ما يعادل خمسة آلاف مليار سنتيم في خزينة الصندوق الوطني للتقاعد، سيتم صرفها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية لدفع معاشات المتقاعدين، في انتظار ضخ أموال أخرى بصفة تدريجية سواء من نفس الصندوق وحتى صناديق أخرى، على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء «كاسنوص» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، وكشف في هذا الخصوص عن مجلس وزاري مشترك طارئ سيترأسه رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المالك سلال، يوم 13 جانفي الجاري، لبحث سبل التوازنات المالية لـ«CNR»، موضحا أن استعادة الصندوق لتوازنه المالي لن يكون إلا مع نهاية 2017.