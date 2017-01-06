قاضي التحقيق يأمر بإيداع 8 أشخاص ينشطون في سرقة السيارات

أودع قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، 8 أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، فيما لايزال البحث متواصلا حول 3 آخرين موجودين في حالة فرار، وذلك عقب الإطاحة بهم من قبل مصالح الدرك الوطني بالحميز لنشاطهم في إطار شبكة منظمة تشتغل في مجال سرقة السيارات وإعادة بيعها بعد تزويرها أو بيعها قطعا للغيار بالشرق الجزائري.

وقد كشف مصدر مطلع لـ«النهار»، أن مصالح الدرك الوطني بالحميز، تمكنت من فك شفرة نشاط عناصر الشبكة بعد تصاعد عدد شكاوى المواطنين فيما يخص تعرض مركباتهم للسرقة، واستطاعت بعد تحريات حثيثة من الإيقاع بعناصرها وتحويلهم على التحقيق الأمني ومنه القضائي، كما استطاعت أن تكشف أن عناصر هذه الشبكة تقوم باستهداف أصحاب سيارات الأجرة «طاكسي» من خلال طلبيات إيصال ونقلهم إلى وجهات معينة، ثم ترصد الأماكن المعزولة للاعتداء عليهم وسرقة مركباتهم، كما تمكنت ذات المصالح من التوصل إلى أن الشبكة لها علاقة بمقتل «طاكسيور» من القبة تم الاعتداء عليه ووضع حد لحياته وسرقة مركبته بعد جره إلى غاية مكان معزول مؤخرا إلى مدينة الرويبة، وقد أوقفت ذات المصالح في إطار التحريات التي باشرتها حول نشاط هذه الشبكة، 8 أشخاص تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، بحر الأسبوع الفارط، ومنه على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع الجميع رهن الحبس المؤقت، بعد استجوابهم في الموضوع والاطلاع على علاقة كل واحد منهم بسرقة السيارات، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من معطيات جديدة.