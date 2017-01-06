42 ألف مليار لبناء مساكن مكتتبي «عدل 2» في 2017

350 مليون التكلفة الحقيقية لإنجاز شقة واحدة في برنامج «عدل»

خصصت الحكومة غلافا ماليا لبرنامج السكن «عدل2»، لإطلاق 120 ألف مسكن في 2017، لتكون آخر حصة لبرنامج «عدل»، بمبلغ 42 ألف مليار سنتيم.

وقد كشف مصدر حكومي عليم عن تخصيص 42 ألف مليار سنتيم لإطلاق مشروع سكني في إطار برنامج «عدل» يقدر بـ120 ألف مسكن، سيتم الشروع فيها بداية من 2017، عبر جميع الولايات التي تعرف عجزا في مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. ويضيف ذات المتحدث أن الحكومة قررت إضافة حصة 40 ألف شقة إلى 80 ألف المبرمجة قصد التسريع في إنهاء برنامج «عدل» بصفة نهائية، خاصة أنه بـ120 ألف مسكن تصل الحصة الإجمالية لـ«عدل» إلى 560 ألف، وهو ما يعني تغطية كلية لعدد المسجلين في «عدل» 1 و2. وأوضح ذات المتحدث أنه لحد الساعة يوجد 460 ألف مكتتب لـ«عدل 2»، في انتظار عملية تصفية أخرى لجميع المتحايلين، مضيفا أن العدد الإجمالي مرجّح للتراجع بعد إسكان عدد كبير في برنامج السكن الاجتماعي، وبروز تصريحات كاذبة لبعض المسجلين في هذه الصيغة السكنية. وبخصوص الثمن الحقيقي الذي ينبغي على الدولة تخصيصه لبناء شقق «عدل»، قال ذات المصدر إن إحصائيات الأشهر الأخيرة كشفت عن وصول الشقة لـ350 مليون للوحدة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السنوات الأخيرة. وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أكد في تصريح صحافي على هامش تسليم 60 مليارا للفنانين، أن 2017 سيعرف إطلاق مشاريع كبرى في السكن تخص الطبقة الوسطى في إطار صيغة البيع بالإيجار «عدل 2»، موضحا أنها ستكون بمثابة الفرج على كل الجزائريين المحتاجين للسكن.في سياق آخر، ستعلن وزارة السكن، خلال الأيام القليلة القادمة، عن إجراءات التنازل على مساكن «عدل» للراغبين في شرائها بتخفيض 10 من المائة على قيمة السكن، مبرزا أنه ينتظر من العملية أن تعرف إقبالا كبيرا من المستفيدين، خاصة أنه تم، مؤخرا، إسكان 40 ألف مستفيد في هذه الصيغة.