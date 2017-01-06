توقيف المعتدين على الرعايا الصينيين بباب الزوار

شرطة براقي توقف شخصين مشتبه فيهما وبحوزتهما 500 قرص مهلوس

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف الفاعلين المتورطين في أحداث الإعتداء على الرعايا الصينيين بحي بوسحاقي في باب الزوار وسرقة ممتلكاتهم، كما نجحت في معالجة قضية حيازة مخدرات بلغت 500 قرص مهلوس.

وحسب بيان لمصالح الأمن الولائي تلقّت «النهار» نسخة منه، ألقت القبض على متورطين في أعمال الشغب والفوضى والاستيلاء على ممتلكات الرعايا الصينيين القاطنين بحي بوسحاقي ببلدية باب الزوار، ويتعلق الأمر بشخصين مشتبه فيهما ووجود الثالث في حالة فرار.

وعلى إثر تسجيل عملية سرقة لكمية من الحقائب الجلدية اليدوية وسرقة مركبة تحت طائلة التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء لصاحبها من جنسية صينية يقطن بنفس الحي سارعت عناصر الشرطة في نفس ليلة الاعتداء الموافقة ليوم الإثنين 2 جانفي الجاري لحماية المتضررين وبسط الأمن والاستقرار.

وتمكنت عناصر الأمن من استرجاع كافة المسروقات وكذا السيارة، حيث تبين أن المشتبه فيهم حاولوا إثارة الترهيب بالأسلحة البيضاء مستهدفين المحلات التجارية للبيع بالجملة التابعة للرعايا الصينيين بحي بوسحاقي، حيث توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية شخصين من المدبرين والمنفّذين للجرم.

وفيما يبقى مشتبه فيه ثالث في حالة فرار، أكدت ذات المصالح في بيانها أنها قدّمت المشتبه فيهما إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداعهما الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض السطو على الممتلكات السرقة بالكسر لمحل تجاري سرقة مركبة مسترجعة والتخريب العمدي لملك الغير مع توافر ظروف الليل التعداد واستعمال أقنعة للتخفي.

ومن جهة أخرى، ورد في بيان ثاني لذات المصالح، أن الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي، أوقفت شخصين مشتبه فيهما بحوزتهما 500 قرص مهلوس، فيما بقي الثالث في حالة فرار، وكانوا على متن سيارة خضعت للتفتيش بعد ورود معلومة بشأن تحركاتهم.