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توقيف مغاربة يحاولون التخطيط لإثارة الشارع في تلمسان

  • 06/01/2017
  • س.مجاهد
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توقيف مغاربة يحاولون التخطيط لإثارة الشارع في تلمسان تحميل الملف

تمكنت وحدات حرس الحدود العاملة بإقليم دائرة باب العسة الحدودية غرب ولاية تلمسان، بالتنسيق مع عناصر المجموعة الأولى لحرس الحدود بمغنية من نسف مخطط مغربي كان يهدف إلى زعزعة استقرار الجزائريين وتحريضهم على الفوضى بدءا بالمناطق الحدودية التي يشتغل معظم شبابها في مجال التهريب الذي كانت له مؤخرا مصالح الأمن بالمرصاد. وجاءت وقائع عملية الإحباط تبعا لورود معلومات استخباراتية تفيد بتأهب مغاربة للتسلل إلى التراب الوطني مع مطلع العام الجاري من أجل تجسيد مخطط يرمي إلى جر الجزائر في مستنقع الربيع العربي باستغلال الظروف الحالية، أين راقبت المجموعات المذكورة حركة الأشخاص الذين يحاولون التسلل والتوغل إلى التراب الوطني قادمين من شرق المغرب، حيث جرى توقيف 13 «حراڤ» مغربيا أظهرت التحريات الأولية أنهم يحملون ديبلومات مختلفة لاستعمالها في التوظيف داخل أرض الوطن، وبعد تفتيش أغراضهم الشخصية عثر محققو الدرك الوطني على وسائل اتصال متطورة بحوزتهم تحتوي على بيانات متعلقة بالتصوير الدقيق للمواقع عن بعد علاوة على دعمها بتقنيات الفبركة وهي الأنظمة التكنولوجية الموصولة بمواقع التواصل الاجتماعي وأبواق اعلامية مغربية حاقدة على الجزائر، حيث كانت هذه الأخيرة تنوي التشويش على الشارع الجزائري ودفعه إلى الشغب والتخريب من خلال إطلاق دعايات الفتنة وبث صور تمس بالسيادة الوطنية. وتبعا لذلك، نجحت مصالح الأمن المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية من رصد حسابات إلكترونية على «فايسبوك» يمتلكها مغاربة بأسماء جزائريين كانت تهدف إلى زرع البلبلة في أوساط الجزائريين، كما كانت تروج في نفس الوقت إلى تعاطي الـ«إكستازي» والمخدرات وفق مخطط كان يهدف إلى إشعال الفتنة في المناطق الحدودية من أجل تسهيل محاولات لإدخال كميات ضخمة من المخدرات كان التحضير جاريا لإغراق الجزائر بها مع مطلع العام الجديد، وتواصل مصالح الأمن المختصة تحرياتها للوصول إلى الجهات التي تقف وراء تجنيد هؤلاء المغاربة للانضمام إلى مخطط زعزعة استقرار البلاد، لكن الشارع الجزائري بالحدود الغربية ظل هادئا طيلة الفترة الأخيرة، مما يؤكد أن وعي سكان هذه المنطقة بما يجري من مؤامرات تحاك في الخفاء لزعزعة أمن واستقرار البلاد فرض عليهم شجب هذا المخطط من خلال الدعوة إلى المشاركة في جزائر بلا عنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر سكان الحدود على غرار مغنية عن رفضهم كباقي الجزائريين للزيادات في أسعار المواد الغذائية على غرار الفرينة والحليب لكن بشكل معقول من دون اللجوء إلى التخريب والشغب مستجيبين لنداء «المساس بالجزائر خط أحمر».

 

موضوع : توقيف مغاربة يحاولون التخطيط لإثارة الشارع في تلمسان
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(10 )

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1 أبو محمد الجزائر المحروسة بعين الله 2017/01/07
أنا متأكد ان الكيان المخربي الوهمي بقيادة اندري ازولاي لا يهنأ له بال حتى يرى الجزائر خرابا في خرابا مع ان مصلحة المغربيين في استقرار الجزائر فهي التي تحميهم من ظهرهم.هل من المعقول ان يخونك الذي ان تحميه في نفس الوقت ثم بعد ذلك يرموننا بكل التهم ان الجزائر هي مصدرة الارهاب ومسببة المشاكل وعدوة الوحدة الترابية...لابد من الحتراس لأن العائلة العلوية عائلة خائنة بشهادة التاريخ حتى لشعبها نفسه وحكاية نسبه للرسول عليه الصلاة و السلام كذب في كذب وهراء من نسج خيال عملاء المخزن .
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2 abdelkader relizane 2017/01/07
نحن كدلك مستعدون لمساعدة وطننا الحبيب بدون مقابل و دلك بحراسة الحدود و الشرط الوحيد المروكى الدى يلقى عليه القبض يقضى عليه في نفس المكان
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3 halim batna 2017/01/07
يجب اعدام هؤلاء العبيد شنقا وامام الملا حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرا المساس بامن جزائرنا الغالية......الخزي والعار لامير المدمنين ولاتباعه العبيد
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4 فارس الجزائر 2017/01/07
نعم يفعلها المغاربة الحمقى بتخطيط من اسيادهم الصهاينة , اللذين يشتركون مع المغاربة في عداوة جزائرنا الحبيبة , لكن نقول لهم , لكم عمالتكم و خزيكم و لنا شجاعتنا و عزتنا و هيهات أن تقدروا على الممس بذرة واحدة من تراب وطننا الحبيب, العز و الكرامة لنا و الحرية و الاستقلال للجمهورية العربية الصحراوية , و الخزي و العار للمغرب العميل .
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5 nouredine tiareti habibati lalgerie 2017/01/07
من بين الاهداف المسطرة للمخزن هو زرع الفتنة في الجزائر لابعادها عن القظية الصحراوية و كل القضايا العربية الغيرة و الحسد يعلو المخزن لكن هيهات يا من بعتم ملتكم و دينكم لصهاينة هيهات نحن شعب حر و يا ويلكم من اسود جارحة نحن شعب واحد نتخاصم في بيننا لكننا يجمعنا بيت واحد و دين واحد و ارضنا مسقية بدم الشهداء و ان دخلتم بيننا و حاولتم تشتيتنا سننقظو عليكم كما ينقظ الاسد على فريسته اخرب في كلش بصح باش تخرب في بلادناو في وحدتنا راك تندم السن بالسن و البادئ اظلم لن نيع ملتنا و ديننا يا مخرب نحن شعب واحد و راتنا واحدة الشعب الجزائري جيش واحد برجاله و نسائه ال
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6 عبد الله sba 2017/01/07
ماذا تنتظرون لصلبهم على مدخل الحدود ليكونوا عبرة للبقية
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7 aliDZ alger 2017/01/07
les sujets font du n'importe quoi pour l'argent , y compris la prostitution , la drogue , la sorcellerie , enfin ! tout les malheurs et tout le monde le sait .
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8 kamel algérie 2017/01/07
la population frontalière et tous les algériens doivent aider les services de sécurité pour contrer ces prédateurs serviteurs du "programme printemps sioniste". dénoncer les affairistes sans foi ni loi ,et, aux gouvernants d'être à la hauteur des doléances du peuple et faire afficher les véritables produits concernés par les taxes.
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9 CHABATTI algerie 2017/01/07
أخطونا تلاهوا غي العيش أنتاعكم يا مزلوطين الجزائر كبيرة عليكم والشعب الجزائري و الجيش و جميع الأسلاك الأمنية لكم في المرصاد ياأهل الفتنة والخراب
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10 أحمد أمين زدام الجزائر 2017/01/07
عند قراءتي للخبر أصابني الغثيان لكن قراءة التعليقات جعلتني أتقيأ
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