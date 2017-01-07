بالوثائق والفيديو.. هذه هي حقيقة الشيخ شمس الدين قبل 35 سنة

تحصلت "النهار أونلاين" على شريط فيديو عمره 35 سنة، تُظهر لقطاته الشيخ شمس الدين بوروبي الجزائري، وهو بصدد إلقاء محاضرة له، بحضور شيخه العلامة الشيخ محمد رحو رحمه الله.

وتظهر لقطات الفيديو الشيخ العلامة محمد رحو وهو بصدد تقديم أحد طلبته لإلقاء محاضرة ، ولم يكن الطالب حينذاك سوى الشيخ شمس الدين الذي بدا في تلك اللقطات شابا يافعا لا يتجاوز عمره 17 سنة.

وكان موضوع المحاضرة التي ألقاها الطالب والتلميذ شمس الدين بوروبي حول أهل السنة ومن هم؟.

وقد اتصلت "النهار أونلاين" بالشيخ شمس الدين بوروبي الجزائري، واستفسرت منه عن الفيديو مناسبته وتاريخه، فأجاب مؤكدا أن تلك اللقطات قد تم تصويرها بالفعل في مسجد الإمام العربي التبسي، بحي بلوزداد الشعبي بالعاصمة، بداية سنوات الثمانينات، أين كان رفقة عدد آخر من زملائه ورفاقه تلميذا وطالبا ينهل من الشيخ رحو علوم الدين.

وقال الشيخ شمس الدين إن الفيديو تم الكشف عنه لأول مرة منذ أسابيع بعد إخراجه من الأرشيف، من طرف عدد من محبيه، بعد استئذانه والحصول على موافقته، وذلك في سياق الرد على أتباع الوهابية والسلفية بالجزائر، الذين يحاولون التشكيك في الزاد العلمي والديني للشيخ شمس الدين والنيل من سمعته ومكانته المعرفية والفقهية.

وأضاف شمس الدين في تصريحه للنهار أونلاين، أنه لا يفضل التباهي والتبجح بالشهادات والتزكيات التي نالها من طرف كبار علماء الجزائر وفقهائها، لكن وجوب الرد على أتباع الوهابية في الجزائر دفعه للموافقة على نشر عدد من الشهادات والتزكيات التي نالها من كبار علماء الجزائر، من أمثال شيخ الحديث بدار الحديث في الزيتونة بتونس الشيخ المحدث العلامة فريد بن علي بن عبد الله الباجي الحسني، والشيخ محمد رحو، وغيرهما.