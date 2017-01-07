مصور سينمائي في قلب فضيحة أخلاقية بعدما ضبط رفقة عشيقته القاصر بمنزله

الشرطة حجزت بمنزل المتهم كمية من المخدرات وأسلحة بيضاء محظورة

تورط مصور سينمائي جمعه عمل مع إحدى القنوات الوطنية الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، في فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بعدما ضبط داخل منزله المتواجد بمنطقة الأبيار رفقة فتاة قاصر تبلغ من العمر 18 سنة، جمعته بها علاقة حميمة، وبحوزته كمية من المخدرات موجهة للاستهلاك الشخصي وكذا أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس تتمثل في خنجر من الحجم الكبير وعصا حديدية. مجريات قضية الحال حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، تعود لتاريخ 17 نوفمبر 2016، إثر تنقل مصالح فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوزريعة تنفيذا لإذن بالتفتيش لمنزل المصور السينمائي المتحصل عليه من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في خصوص قضية خيانة الأمانة عقب الشكوى التي قيدتها ضده مديرة شركة خاصة للسمعي البصري تتهمه من خلالها بالاستيلاء على عتاد أجرته إياه من أجل إعداد عمل سينمائي، وجدت ذات المصالح المشتبه فيه رفقة فتاة قاصر ومجموعة من الشباب يعملون في مجال السينما، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على قطعة مخدرات من نوع القنب الهندي وسلاحين محظورين، فيما لم يتم العثور على أي شيء يفيد قضية خيانة الأمانة، ليتم اقتياد جميع الأطراف إلى مركز الأمن من أجل سماع أقوالهم في محضر رسمي، حيث اعترف المتشبه فيه الرئيسي بحيازته المخدرات والأسلحة البيضاء، وأكد أن لاعلاقة لأصدقائه بها، وفيما يخص القاصرة، فقد اعترف أنه على علاقة معها منذ حوالي 8 أشهر، وهي متعودة على المبيت بمنزله وممارسة الجنس معه، نافيا علمه بأنها قاصر. في حين ذكرت الفتاة وبحضور وليتها الشرعية أنها فعلا متعودة على المبيت عنده من دون علمه أنها قاصر، موضحة أن علاقتها به لا تتعدى حدود الصداقة والعمل، كما أن الأشخاص الذين كانوا وقتها بالمسكن هم مجرد أصدقاء ولا علم لهم بأنها قاصر. من جهتها، أفادت والدتها أنها على علم بتواجد ابنتها مع المشتبه فيه وأصدقائه بغرض الإعداد لعمل سينمائي، وهي لا تريد متابعته قضائيا، وبعد استكمال التحريات تم تقديم المصور على نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عن تهمة إبعاد قاصر وتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي وحمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس من دون مبرر شرعي، في الوقت الذي تم إخلاء سبيل أصدقائه من مركز الأمن.