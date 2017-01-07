مواجهات دامية بالأسلحة النارية بين سكان المرحّلين الجدد بحي 05 جويلية في الأربعاء بالبليدة

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالأربعاء، ٩ أفراد ضمن شبكة إجرامية تسببت في اندلاع مواجهات عنيفة واشتباكات دامية بين المرحلين الجدد من سكان الحميز بالعاصمة وسكان حي بني زرمان لحي 05 جويلية الجديد بمدينة الأربعاء بالبليدة، استعملت فيها السيوف والأسلحة البيضاء والحجارة والأسلحة النارية بإطلاق عيارات نارية من بندقية صيد تم سرقتها من منزل أحد المواطنين أياما قبل حدوث «المعركة» الدامية التي خلّفت جرحى وضحايا من الطرفين وحرق وتحطيم بعض السيارات المركونة بالحي، مما استلزم تدخل قوات مكافحة الشغب.

وقائع القضية عالجتها محكمة جنايات البليدة، تعود لتدخل عناصر الدرك الوطني بتاريخ 08 ديسمبر 2015، عقب اشتباكات عنيفة وخطيرة وقعت بين شباب حي بني زرمان وفئة من شباب العائلات بالحميز المرحلين حديثا من العاصمة إلى حي 5 جويلية، استعملت فيها طلقات عيارات نارية من بندقية صيد عيار 16 ملم، لتتطور الأمور وتتسع دائرة الخلاف بعد إقدام أطراف مجهولة على الاعتداء على شابين بالسلاح الأبيض وإصابتهما بجروح وصفت بالخطيرة، ليختلط الحابل بالنابل وتندلع حرب حقيقية في حدود الساعة الثامنة مساء بين الطرفين استعملت فيها جميع أنواع الأسلحة البيضاء والألعاب النارية والحجارة و«المولوتوف»، مما تسبب في وقوع جرحى وحرق وتحطيم 3 سيارات كانت مركونة بالحي، إلى غاية تدخل مصالح الدرك الوطني وقوات مكافحة الشغب، التي باشرت في إطلاق قنابل الغازات المسيلة للدموع لتفرقة المتشاجرين وإلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في أحداث الشغب. الموقوفون التسعة أثناء التحقيق معهم، تبين أن المتهم «ش.ع» قام برفقة «س.س» بالسطو على منزل جارهم ليلا وسرقة كمية من المجوهرات وأجهزة إلكترونية والاستحواذ على بندقية صيد بالذخيرة ومسدس آلي، حيث قاما ببيع المجوهرات واقتسام المبلغ مع إخفاء السلاح الناري الذي تم استعماله في الهجوم المسلح انتقاما من بعض الشباب المرحلين الجدد لخلاف سابق بمساعدة شركائهم المتهمين الحاليين، والتي تسببت في وقوع ما يفوق ٩ جرحى أصيبوا بجروح متفاوتة. المتهمين حاولوا إنكار التهم الموجهة إليهم، إلا أن ملف الحال بين مشاركتهم في الاشتباكات بدليل إصابة البعض منهم بجروح، فيما أكد المتهم الأول أنه قام بإطلاق النار في السماء وبعد إصابته بجروح وفقدانه للوعي سرقت منه بندقية الصيد وكذا المسدس الآلي، لتوقع في الأخير عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق «ش.ع» و7 سنوات في حق «س.س» عن جناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة والسرقة بظروف التعدد والتسلق وعقوبات تراوحت ما بين 5 و3 سنوات، لباقي المتهمين عن جنحة تحطيم ملك الغير، إخفاء أشياء مسروقة وجنحة حيازة السلاح والذخيرة صنف الخامس والتحريض على التجمهر المسلح.