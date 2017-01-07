توقيف قاصر وشقيقين اعتدوا جنسيا على شاب وصوروه في تلمسان

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة مختصة في الاختطاف والحجز مع التعذيب والسرقة متبوعة بارتكاب الفعل المخل بالحياء بالعنف واستعمال السلاح الأبيض وتصوير جرائمهم بالفيديو، ويتعلق الأمر بشقيقين وقريبهم يقومون باصطياد ضحاياهم وتحويلهم تحت التهديد بالسيوف إلى أماكن مهجورة وسلبهم أموالهم وممارسة الفعل المخل بالحياء عليهم. وقد أدى حجز هاتف نقال بحوزة «م.ل» المسبوق قضائيا ومعاينته إلى الكشف عن آخر عملية إجرامية صوروها بالهاتف النقال، كان ضحيتها شاب تعرض للاعتداء من طرف «م.ل» وشقيقه «م.ح» وقريبهم القاصر «م.أ»، حيث قاموا باقتياده تحت طائلة التهديد من المحطة إلى أحد الجبال المحاذية للطريق السيار شرق غرب، ليسلبوه مبلغا ماليا قدره 2500 دج ويرغموه على نزع ملابسه وقاموا بطعنة على مستوى الفخذ الأيسر، ليمارسوا عليه الجنس، وبموجب إذن قضائي تم تفتيش مسكن الشقيقين، حيث تم حجز أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام (سيف، خنجر، سواطير) بالإضافة إلى هاتفين نقالين ودراجة نارية كبيرة الحجم من دون وثائق، وتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، حيث أحال الملف إلى قاضي التحقيق لنفس المحكمة الذي أمر بإيداع المعنيين الحبس وإيداع القاصر مؤسسة إعادة التربية للأحداث.