2000 دينار زيادات في أسعار النقل البحري.. قريبا

تقليص حجم العروض والتخفيضات خلال موسم العطلة المقبل

باشرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين فرض إجراءات من شأنها دراسة إمكانية إقرار زيادات على أسعار النقل البحري، بداية من الثلاثي الثاني من سنة 2017، بغرض الحفاظ على التوازن المالي للمؤسسة، خاصة أن هذه الأخيرة قد تحمّلت أعباء مالية إضافية مؤخرا، نتجت عن زيادات في عدة مواد يتم استغلال خلال الرحلات .

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» نقلا عن مصادر رسمية من وزارة الأشغال العمومية والنقل، فإن مصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد شرعت في دراسة مالية لوضعيتها الحالية في إطار الزيادات التي دخلت حيز التفنيد، مؤخرا، وإرسالها لوزارة النقل من أجل تحديد قيمة الزيادات المقترحة على أسعار التذاكر، والتي أكدت ذات المصادر أنها ستكون رمزية ولن تضر بقدرة المسافرين، خاصة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، في وقت ستخفف من أعباء الرحلات.

وأكد ذات المصدر أن الزيادات التي سيتم فرضها قريبا ستكون رمزية وستتراوح بين 1000 و2000 دينار جزائري كأقصى تقدير، وستختلف باختلاف الرحلات والخطوط التي يقصدها المسافرون على متن الخطوط البحرية، كما أضافت ذات المصادر أن ارتفاع سعر وقود البواخر سواء في السوق الداخلية أو السوق الخارجية، صاحبه أيضا ارتفاع أسعار الوجبات التي تقدمها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لزبائنها سواء في المواد الأولية أو الوجبات الجاهزة منها التي يوزّعها الوكلاء الخواص الذين يتعاملون مع المؤسسة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر «النهار» أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد باشرت عملية ترقية مسّت جميع العمال الذين تتوفر فيهم الشروط، بالإضافة إلى ترسيم عدد كبير من العمال وأعوان الأمن والإطارات الذين كانوا يعملون بعقود مؤقتة. كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد تجاوز رقم أعمالها الذي كان مخططا له في إطار الميزانية السنوية بزيادة بـ10 من المائة كفوائد.