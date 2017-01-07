رئيس جامعة الجزائر 1 يقف على مهازل بكلية الحقوق

تفاجأ رئيس جامعة الجزائر 1، حميد بن شنيتي، خلال الزيارة التي قادته إلى كلية الحقوق بسعيد حمدين، بحالة الفوضى والأوساخ والنفايات التي تطبع المطعم الجامعي والمرقد، إضافة إلى امتحان الطلبة في ظروف غريبة من دون وجود عميد الكلية أو رؤساء الأقسام.

وحسبما كشفته مصادر مطلعة لـ«النهار»، فإن الزيارة الفجائية التي قادت رئيس جامعة الجزائر 1 إلى كلية الحقوق بسعيد حمدين، قد عرفت مفاجأت من العيار الثقيل بعد وقوفه على حالة الفوضى التي تعرفها الكلية على غرار تراكم الأوساخ والنفايات في المطعم الجامعي والمرقد الذي يقطن به الطلبة. كما وقف رئيس الجامعة على فضيحة أخرى، وهي امتحان الطلبة بدون وجود عميد الكلية ولا رؤساء الأقسام ومن دون مبالاة، وهو الأمر الذي أغضب رئيس الجامعة، خاصة وأن الزيارة التي قام بها كانت فجائية وغير متوقعة للقائمين على الجامعة، حيث توعد رئيس الجامعة باتخاذ إجراءات حاسمة بهذا الصدد بعد ما شاهد حالة التسيب التي تعيشها الكلية. وتعرف العديد من الجامعات والكليات في الوقت الحالي العديد من التجاوزات، خاصة فيما يخص المطاعم الجامعية والإقامات الجامعية، في ظل الفوضى التي تعرفها هذه المنشآة من تراكم للأوساخ وعدم النظافة، إضافة إلى زيادة عدد الغرباء الذين سيتفيدون من الوجبات التي تقدمها المطاعم الجامعية بأسعار رمزية مخصصة للطلبة، والتي تصرف عليها أموال كبيرة من طرف الدولة، إضافة إلى توافدهم على الإقامات الجامعية بدون وجه حق.