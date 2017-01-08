شاب يطارد والده بسيف من أجل قتله في العاصمة

تمكنت مصالح الأمن من إنقاذ شيخ طاعن في السن من الموت المحقق على يد فلذة كبده الذي كان يطارده في الشارع وبيده سيف من أجل قتله، وهذا بعد نشوب خلاف بينهما في المنزل سرعان ما تحول الى شجار تخلله استعمال الأسلحة البيضاء، الأمر الذي جعل الوالد يهرب من مسكنه لطلب النجدة. تفاصيل قضية الحال حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى تدخل رجال الشرطة لإنقاذ شيخ طاعن في السن كان يجري في الشارع هروبا من شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة «الصم البكم»، الذي كان يطارده حاملا معه سيفا كان يريد الاعتداء به علي هذا الأخير وقتله، وبعد توقيف هذا الشاب تبين أنه ابن العجوز، و على هذا الأساس تم اعتقاله من أجل تحويله الى مركز الشرطة للتحقيق معه في القضية، غير أن المتهم قام بتحطيم زجاج سيارة الشرطة احتجاجا على اعتقاله. واستنادا لما تقدم من معطيات، تم إعداد ملف جزائي ضد المعني بتهم التحطيم العمدي لملك الغير وتهديد الأصول بالقتل وحمل سلاح محظور، أحيل بموجبه على محكمة الشراڤة وفقا لإجراءات المثول الفوري. وخلال جلسة المحاكمة، صرح والد المتهم بأن ابنه الأصم والأبكم يعاني من مرض السكري، ونظرا لظروفهم الاجتماعية القاسية لم يتمكن الأب من توفير الدواء له، الأمر الذي جعل ابنه يوم الواقعة يدخل في نوبة غضب ونرفزة جراء تعرضه لهبوط حاد في السكر، مما جعله يفقد السيطرة على أعصابه ودخل في شجار معه، ليقوم بعدها بمطاردته بسيف من أجل قتله، كما طلب الوالد من القاضي الصفح عن ابنه المريض. من جهته، دفاع المتهم ركز خلال مرافعته على تعيين خبير لفحص القوى العقلية الخاصة بموكله، لأن جميع تصرفاته تدل على أنه مختل عقليا. وعلى ضوء ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم .