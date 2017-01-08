توقيف تحفظي لمفتش رئيسي لمدارس تعليم السياقة في تبسة

تم، أمس، توقيف مفتش رئيسي لرخص السياقة على مستوى ولاية تبسة تحفظيا، بعد التماس ممثل الادعاء العام لدى المحكمة الإقليمية قسم الجنح ببئر العاتر، أول أمس، تسليط أقصى العقوبة في حقه، بعد المداولة القانونية لهيئة المحكمة أجل النطق بالحكم يوم الثلاثاء 10 جانفي الجاري، وذلك على خلفية تورطه في قضية أخلاقية متمثلة وفق محاضر الضبطية القضائية في التحريض على الفسق وفساد الأخلاق، كون المشتبه فيه مفتشا رئيسيا لرخص السياقة ومشرفا على امتحانات نيل الرخصة، في حين الضحية موظفة بمدرسة خاصة لتعليم السياقة بمدينة بئر العاتر. وتعود حيثيات الفضيحة الأخلاقية لشهر جويلية من سنة 2016، إثر قيام المشتبه فيها لتابع لمصالح النقل بمهامه التفتيشية لمدراس السياقة المنتشرة بالولاية، حيث كان يتردد على مدرسة خاصة لتعليم السياقة وسط بئر العاتر تشتغل بها فتاة في العقد الثاني من عمرها، كان يقوم بتكليف ذات الموظفة بالقيام بملء محاضر التفتيش بخطها من دون مراعاة سرية المهام، وفي تلك اللحظة يقوم حسب تصريحات الضحية بمغازلتها والتحرش بها، وعلى أساسها حركت شكوى أمام نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر، الذي بدوره أمر الضبطية القضائية بالتحقيق في القضية، ليتم استدعاء المفتش الرئيسي إلى جانب شاهدين، قبل تحويل ملف القضية أمام وكيل الجمهورية ومنها قاضي التحقيق، قبل إحالته أمام هيئة المحكمة، في حين النيابة العامة أخطرت الجهات الوصية بالمتابعة القضائية، في انتظار يوم العاشر من الشهر الجاري للنطق بالحكم .

ر.ل