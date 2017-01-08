نجاة 14 شخصا من الموت اختناقا بالغاز في بسكرة وعنابة وڤالمة

عرفت حوادث الاختناقات بالغازات المحروقة ارتفاعا ملموسا تزامنا مع تواصل انخفاض دراجات الحرارة والاستعمال المفرطة للمسخنات وعدم توخي الحذر من خلال إهمال شروط التهوية، ففي 48 ساعة الماضية فقط، سجلت مصالح الحماية المدنية ثلاث تدخلات بولايات بسكرة وعنابة وڤالمة، مما مكن ولحسن الحظ من إنقاذ 14 شخصا من الموت اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون .

تعرضت أربعة شقيقات ووالدتهن للاختناق بالغاز المحروق داخل منزلهن في حي 205 مسكن بالجهة الغربية لمدينة بسكرة، وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الضحايا أخوات تتراوح أعمارهن بين 4 و13 سنة، فيما يبلغ عمر والدتهن 36 سنة، أصيبوا بإغماء وصدمة نفسية جراء استنشاقهم الغاز المنبعث من سخان الماء قبل تدخل مصالح الحماية المدنية بعد تبليغها بالحادثة، ليتم تحويلهن على متن سيارتي إسعاف إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بشير بن ناصر، حيث وصفت حالتهن بالمستقرة. كما تدخلت، أمس الأول، مصالح الحماية المدنية بعنابة لنقل عائلة متكونة من خمسة أفراد أصيبوا باختناق جماعي بغاز أول أكسيد الكربون، وقالت خلية الاتصال لدى مديرية الحماية المدنية بالولاية أن مصالحها بالوحدة الثانوية ببرحال تمكنت من إنقاذ أفراد العائلة فور تدخلها في حادث تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من مدفأة بحي الكاليتوسة في بلدية برحال، وأوضحت المصادر نفسها بأن الضحايا هم أب يبلغ من العمر 41 سنة، وزوجته البالغة من العمر 31 سنة، وطفليهما البالغان من العمر 8 سنوات وخمس سنوات، أصيبوا جميعهم بصعوبة في التنفس، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولوية في عين المكان، ثم نقلوا بواسطة ثلاث سيارات إسعاف إلى القطاع الصحي ببرحال.

أما في ڤالمة، تعرضت نهار أمس، عائلة تتكون من خمسة أفراد بحي محمود جبسة في بلدية وادي الزناتي، إلى اختناق بغاز المدينة، ويتعلق الأمر بالمدعو «ب.ي.م» البالغ من العمر 36 سنة، والمدعو «ب.ي.ح» البالغ من العمر 9 سنوات، و«ب.ي.م» البالغ من العمر 7 سنوات، والمدعوة «ب.ي.ن.ي» البالغة من العمر 4 سنوات، و«ب.س.ح» البالغة من العمر 33 سنة، أين نقلوا إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الأمير عبد القادر بواد الزناتي، أين وضعوا تحت الرقابة الطبية.