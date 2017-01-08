توزيع 10 آلاف شقة في إطار برنامج «عدل2» بالجنوب بداية من جانفي 2018

ستشرع دواوين الترقية والتسيير العقاري بالولايات الجنوبية في توزيع ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ضمن برنامج «عدل2»، وهذا بداية من السنة المقبلة، بعد أن سجّلت وتيرة الأشغال والإنجاز في هذه الولايات تقدما كبيرا خلال 18 شهرا المنصرمة .

وبلغت نسبة الإنجاز في مشاريع مساكن «عدل2» بأغلب الولايات الجنوبية نسبة 50 من المائة، حيث من المنتظر أن تشرع دواوين الترقية والتسيير العقاري في توزيع هذه المساكن بداية من الثلاثي الأول من سنة 2018 كأقصى تقدير. وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» من مصادر مسؤولة بوزارة السكن والمدينة والعمران، فإن 10 ولايات جنوبية قد شهدت تقدما كبيرا فيما يخص مشاريع مساكن «عدل2»، وأن أغلب هذه الولايات قد منحت لها اعتمادات المشاريع بداية من 2014 -2015، وقد شرعت في أشغال الإنجاز منذ 18 شهرا بكل من ولايات أدرار، غرداية، تمنراست، بسكرة، والجلفة، بالإضافة إلى كل من ورڤلة والوادي والبيض والنعامة.

وأكد ذات المصدر أن ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية قد عرفت تقدما كبيرا في الأشغال على مستوى الولايات الجنوبية، على غرار كل من كل من أدرار، تمنراست، غرداية، بسكرة، بشار بالإضافة إلى ولاية الجلفة، حيث ستشرع مصالح وزارة السكن في توزيع هذه المساكن على أصحابها بداية من نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة. وحسب ذات المصادر، فإن وزير السكن والمدينة والعمران سيشرع، بداية من الأسبوع الجاري، في زيارة تفقدية لعدد من ولايات الجنوب، يلتقي من خلالها بمسؤولي قطاعه بهذه الولايات، حيث من المقرر أن تكون تعليمات المسؤول الأول عن القطاع مركزة على تسريع وتيرة إنجاز وتسليم البرامج السكنية في آجالها.

تجدر الإشارة إلى أن وزير السكن والمدينة والعمران عبد المجيد تبون كان قد قرر منح دواوين الترقية والتسيير مسؤولية إنجاز مشاريع «عدل 2»، عوض تشييدها من قبل المديريات الجهوية لوكالة تحسين السكن وتطويره، وهذا من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وإلغاء نظام التعامل بمركزية القرار، والذي من شأنه أن يعطّل إطلاق العديد من المشاريع بسبب البيروقراطية.