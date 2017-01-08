5 بالمائة تخفيضات على تذاكر العمرة بداية من فيفري القادم

امتيازات خاصة للوكالات السياحية التي تملأ مقاعد الطائرة في رحلاتها

سيستفيد المعتمرون الراغبون في زيارة البقاع المقدسة من تخفيضات في أسعار تذاكر الجوية الجزائرية، بداية من شهر فيفري القادم، تصل إلى 5 من المائة من القيمة الإجمالية للتذكرة، كما سيحصل أصحاب الوكالات السياحية على امتيازات أخرى كمنحها مقاعد مجانية بالرحلة التي يتم شراء كامل مقاعدها. وقال الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، محمد عبدو بودربالة، في تصريح لـ«النهار»، إن الجوية وضعت تخفيضات بـ5 من المائة للمعتمرين، بداية من شهر فيفري القادم، بعدما كانت التخفيضات تتراوح بين 2 و3 من المائة خلال السنوات الماضية، وأضاف بودربالة بأن الوكالات السياحية التي تشتري كل مقاعد الرحلة بالطائرة ستستفيد من امتيازات، منها مجانية عدد من المقاعد في رحلة أخرى، وذلك لتحفيزها على اختيار الخطوط الجوية الجزائرية التي تستقطب أكبر عدد من المعتمرين كعادتها كل موسم، كونها تضمن العديد من الرحلات المباشرة إلى البقاع المقدسة أسبوعيا. كما أضاف بودربالة أن تذكرة الحج لن تعرف ارتفاعا خلال هذه السنة، وستبقى بـ12 مليون سنتيم لأنه تم رفعها الموسم الماضي، وهو ما يعني أنها لن تعرف أي زيادة، وهو نفس الشيء بالنسبة للتذاكر الأخرى تجاه العديد من العواصم والمدن العالمية. ومن المنتظر أن تسمح هذه التخفيضات التي ستطلقها شركة الخطوط الجوية الجزائرية باستقطاب أكبر عدد من المعتمرين، خصوصا أن عدد هؤلاء يرتفع كثيرا خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، وهو ما سيدر عائدات كبيرة على الشركة. للإشارة، فإن الخطوط الجوية تولي أهمية كبيرة لملف نقل الحجاج والمعتمرين، كما تقوم كل سنة بتخصيص طائرات لنقل زوار بيت الله الحرام فقط، وذلك لتفادي تسجيل أي تأخر في الرحلات، كما تقوم بتأجير طائرات بعد تنظيم مناقصة دولية لنقل المعتمرين والحجاج. وتضمن الجوية الجزائرية نقل الحجاج إلى المطارات الكبيرة من بعض الولايات الداخلية خاصة في الجنوب نحو مطاري وهران وورڤلة، كما تتكفل الشركة بكل عمليات بيع التذاكر والتسجيل وغيرها، وتتفاوض مع الجهات المعنية بالسعودية منذ العام الماضي، لتقليص مدة مكوث الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة، بعد أدائهم فريضة الحج، وخاصة «الحج المميز ».