لا زيادات في أسعار الأجهزة الكهرومنزلية المُصنّعة محليا

مصنع العجلات بسطيف سيبدأ الإنتاج في ديسمبر 2017

قال المدير العام لشركة «إريس سات» جمال قيدوم، إن الأجهزة الكهرومنزلية المُصنّعة محليا لن تعرف أي زيادة في الأسعار، وستبقى ثابتة خلال هذه السنة على الأقل، مشيرا إلى أن الزيادات التي تم الحديث عنها تتعلق بالأجهزة المستوردة فقط، مطالبا وزارة التجارة والبنك المركزي بفتح الباب أمام المصنّعين الجزائريين لاستحداث نقاط عرض بدول أجنبية .

وأوضح جمال قيدوم خلال ندوة صحافية بمناسبة توقيع عقد مع البطل الأولمبي توفيق مخلوفي، أن الأجهزة الكهرومنزلية المُصنّعة محليا، لن ترتفع أسعارها في الأسواق المحلية الجزائرية، مشيرا إلى أن الزيادات التي جاء بها قانون المالية 2017 تتعلق بالأجهزة المستوردة فقط، مؤكدا أنه على الرغم من الزيادات التي فرضتها الحكومة على المصنعين الجزائريين بخصوص الرسوم على القيمة المضافة TVA، فإن أسعارها لن تتغير في الأسواق، وأن الشركة ستتحمل هذه الرسوم.

وأضاف ذات المتحدث، أن الشركات الكهرومنزلية الجزائرية تتميز بجودة أجهزتها، على غرار شركة «إريس سات» التي أصبحت تنافس الأجهزة العالمية، خاصة الهواتف الذكية والثلاجات والغسالات التي أصبحت تصدر للخارج على غرار تونس وليبيا والمغرب وباقي بلدان إفريقيا، التي بلغت نسبة التصدير بها مستويات عالية، خاصة في السنوات الأخيرة.

كما اقترح ذات المحدث على وزارة التجارة وبنك الجزائر العمل على تسهيل عمل المصنعين الجزائريين، من خلال دعهم على فتح نقاط عرض بالدول الأجنبية، بهدف التعريف وتسويق المنتوج في الأسواق العالمية وتسهيل عملية التصدير وجلب الزبائن إلى الجزائر.

كما كشف ذات المتحدث، أن مشروع صناعة العجلات المتواجد بولاية سطيف، سيدخل حيّز الإنتاج في ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، حيث سيضمن خلق 520 منصب شغل مباشر في المرحلة الأولى، فيما سيتم تشغيل 1000 عامل كمرحلة ثانية، مؤكدا أن المصنع سينتج مليوني عجلة سنويا مع طموح بلوغ 6 ملايين عجلة سنة 2021.