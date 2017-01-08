تسـوية وضعية أكثر من 24 ألف عون شبه طبي دفعتي 2015 و2016

يستفيد أكثر من 24 ألف عون شبه طبي في مختلف التخصصات، من تسوية وضعياتهم الإدارية، وما سينجر عنها من مخلّفات مالية، من خلال احتساب فترة عملهم كمتعاقدين، ويشمل الإجراء خريجي دفعات 2015 و2016، وهذا بناءً على تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال.

وجّهت وزارة المالية تعليمة إلى المراقبين الماليين والمديرين الجهويين للميزانية، تأمرهم من خلالها بالشروع الفوري في تسوية الوضعية الإدارية للمتخرجين من المعاهد الوطنية للتكوين العالي للشبه الطبي.

وحسب نص التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منه، والحاملة لرقم 000018 والمؤرخة بتاريخ 4 جانفي الجاري، فإنه تطبيقا للأوامر الصادرة عن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال، والمتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية لخريجي المعاهد الوطنية للشبه الطبي، أمرت وزارة المالية كلا من المراقبين الماليين والمديرين الجهويين للميزانية بأن خريجي المعاهد لدفعات 2015 و2016، يتم توظيفهم في منصب متربص بناءً على شهادة النجاح المؤقتة، وذلك بداية من سبتمبر الفارط، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية التي يملكونها خلال عملهم كمتعاقدين بعد ترسميهم.

وأضافت التعليمة بأنه فيما يخص خريجي المعاهد الوطنية للشبه الطبي دفعة 2016، فإن توظيفهم يجب أن يتم بناءً على تاريخ تنصيبهم في انتظار الفصل في نوع الشهادة المحصل عليها.