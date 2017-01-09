بالفيديو.. بلومي يتستر على فضائح الخضر وصحافي النهار يرد عليه بقوة

رفض اللاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني لخضر بلومي التعليق عن فضائح لاعبي الخضر في المباراة الودية الأخيرة ضد المنتخب الموريطاني حيث ظهر بعض اللاعبين على غرار رياض محرز والحارس رايس وهاب مبولحي، بالهواتف النقالة على دكة البدلاء، دون اعارة أي اهتمام لمجريات المباراة التحضرية للموعد القاري كأس أمم افريقيا بالغابون المهم الذي يفصلنا عليه سوى بضعة أيام.

حيث اشترط بلومي على طاقم قناة النهار الحديث على أطوار المباراة دون التطرق الى فضيحة اللاعبين لحملهم الهواتف النقالة دون التركيز على اللقاء، حيث كان الزميل حكيم بلقيروس له بالمرصاد قائلا "ليس من هو يعطيني عن ماذا يتحدث" رافضا تدخل بلومي المشروط، دون أن ينسى أن يشكره، كما أعقب الصحفي مصطفى معزوزي، على هذه الحادثة معتبرا بلومي مواقف فضائحية، ويتغضى الحديث عن العديد من الأمور الغير لائقة التي تخص الكرة الجزائرية.