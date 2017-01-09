المؤبد لقاتل صديقه «الكلونديستان» بالتواطؤ مع شركائه في البليدة

لم يكن يدري الضحية «ب.محمد» القاطن بمدينة بوعرفة، أن تكون نهايته على يد أعز أصدقائه المدعو «ب.ع» الذي كان يقضي معظم الأوقات بمنزله العائلي، ليقوم بغدره بعدما تحالف مع شريكيه «ب.ز» و«ز.س»بغية سلبه سيارته التي يعمل بها كسائق «كلونديستان» منذ ما يقارب السنة ومزاولة نشاطه بباب الرحبة في البليدة لمساعدة أفراد عائلته، حيث تعمد الجناة التنكيل بجثته وذلك بعد تخطيط مسبق دام شهرين.

الجريمة نفذها المتهم الرئيسي «ب.ز»، مساء 13 فيفري 2013 في حدود الساعة الثامنة ليلا، أين قام بالاتصال هاتفيا بالضحية ليطلب منه إيصاله إلى العاصمة، مع ضرب له موعدا بالقرب من جسر حي دريوش في بوعرفة. الضحية ولحسن نيته توجه بسيارته لملاقاة صديقه الذي كان ينتظره برفقة صديقيه، ولمجرد ركوبهما في السيارة أقدم المتهم الرئيسي بضربه بسكين على مستوى الصدر، فيما لجأ شريكاه إلى توجيه عدة ضربات له بواسطة قطعة زجاج، وحتى يتأكد من موته انهال عليه بواسطة صخرة على مستوى الرأس تسببت له بكسر في الجمجمة، لينطلق الجناة على متن سيارته باتجاه مدينة غليزان، أين كان ينتظرهم شريكهم الرابع لبيعها لأحد الأشخاص بمبلغ 120 مليون دج، وفي هذه الآونة كانت عائلة الضحية قد أخطرت مصالح الأمن عن اختفائه المفاجئ، وفي عملية تفتيش دقيقة عثر على جثته بالقرب من جسر حي دريوش وآثار العنف بادية على جسمه مع بتر إحدى أذنيه، ليتم تبليغ جميع وحدات الأمن عن السيارة المسروقة التي عثرت عليها قوات الأمن في غليزان ملطخة بالدماء مع اكتشاف بالقرب من الكرسي على أذنه المبتورة. المتهمون الذين حاولوا إنكار التهم في المحاكمة السابقة، حيث أدين كل من «ب.ز» و«ز.س» بعقوبة المؤبد، فيما أوقعت عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي «ب.ع» الذي قام بالطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، والتي بموجبه تمت محاكمته من جديد عن جناية تكوين جماعة أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد واستعمال أعمال وحشية والسرقة بتوافر ظروف الليل والتعدد واستعمال السلاح الظاهر وتم إدانته بالمؤبد، فيما أبقيت عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمتهم الرابع الذي أخفى السيارة المسروقة.