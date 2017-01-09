يعتدي بالضرب على جارتيه بسبب نشر الغسيل في الحراش

أودعت، أمس، قاضية الحكم بمحكمة الحراش، ملتحيا رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، الأسبوع المقبل، لاعتدائه بالضرب المبرح بواسطة عصى خشبية تستعمل في تليين العجين «حلّال» على جارتيه إحداهما قاصر من المرحلين الجدد إلى حي كوريفة رشيد بالحراش، وجهه لهما ضربات جد خطيرة على مستوى الرأس وأخرى بأنحاء متفرقة من الجسد. الضحيتان مثلتا خلال تقديم جارهما المتهم أمام هيئة محكمة الحراش بموجب إجراء المثول الفوري وأكدتا أن جارهما اعتدى عليهما بطريقة جد عنيفة وخطيرة، وذلك بسبب نشر الغسيل على شرفة المنزل، وأن مثل هذه التجاوزات تكررت معهما منذ ترحيلهما في إطار برنامج القضاء على المساكن الفوضوية، حيث قام يوم الوقائع بسحب الغسيل ورميه في مياه الصرف الصحي، ولدى نزولها بالدرج من أجل طلب توضيحات منه على فعلته قام بتوجيه لها لكمة على مستوى الوجه ودفعها على السلالم، ولدى تدخل شقيقتها قام بسحب عصى خشبية «حلال» وراح يوجه لهما عدة ضربات عنيفة على مستوى الرأس، مما تسبب لهما في جروح جد خطيرة وكسور على مستوى اليد، وأردفت إحدى الشقيقتين أن أختها القاصر كانت مريضة يوم الوقائع ولم توجه للمتهم أي كلمة ،غير أنه اعتدى عليها بطريقة خطيرة. المتهم الملتحي حاول إنكار ما نسب إليه وتبريره بمضايقات تسببت فيها عائلة الضحيتين منذ رحيله إلى مسكنه الاجتماعي الجديد، غير أن الرئيسة وجهت للطرفين تأنيبات بممارستهما غير الحضرية اتجاه بعضهما كجيران ونوهت إلى ضرورة ارتقائهم للتعايش بسلام، وأمرت بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت لمقاضاته الأسبوع المقبل مع تأجيل الملف .