بناء يقتل صديقه بطعنة خنجر على مستوى الرقبة ببوعرفة في البليدة

اهتزت مدينة بوعرفة بولاية البليدة، ليلة أول أمس، على وقع جريمة شنعاء ارتكبها بناء المكنى «رونو» في حق زميله المنحدر من ولاية عين الدفلى أثناء تبادلهما أطراف الحديث، في السهرة التي تحولت فيما بعد إلى شجار استفزازي، وجه فيه المتهم طعنة صوب وجه الضحية لتستقر الطعنة القاتلة بالرقبة فأودت بحياته، دقائق بعد وصوله إلى المستشفى.

واستنادا لمصدر «النهار»، فإن وقائع الجريمة ترجع إلى ليلة أول أمس، أين كان الضحية يزاول عمله رفقة المتهم بمنزل أحد المواطنين في طور الإنجاز بمدينة بوعرفة، وأثناء السهرة الليلية لتناول العشاء كان الضحية يتسامر رفقة المتهم ويتبادلان أطراف الحديث الذي سرعان ما تحول إلى استفزاز أغضب المتهم الذي لم يتحمل ألفاظ الضحية، فقام بجلب سكين من الحجم المتوسط وقام بالتلويح به على مستوى وجه الضحية، أين حاول توجيه ضربة على مستوى الذقن، إلا أن الطعنة استقرت في رقبة الضحية بعمق 8 سم، سقط إثرها الضحية غارقا في الدماء، ليتم نقله على جناح السرعة بعد تدخل بعض المواطنين لإبلاغ مصالح الحماية المدنية التي قامت بنقل الضحية على جناح السرعة لمصلحة الاستعجالات بمستشفى فرانتز فانون بالبليدة، إلا أنه فارق الحياة دقائق بعد وصوله المستشفى، إثر الإصابة البليغة التي سببت له نزيفا داخليا بسبب قطع الشريان الأكبر المؤدي إلى القلب. مصالح الدرك الوطني ببوعرفة فور إخطارها بالقضية تنقلت إلى مسرح الجريمة وقامت بإيقاف الفاعل الذي تم تحويله إلى المركز وفتح تحقيق، في انتظار تحويل جثة الضحية على الطبيب الشرعي.