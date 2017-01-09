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العثور على جثث شهداء لم تتحلل

  • 09/01/2017
  • مصطفى مزار
  • 88154
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العثور على جثث شهداء لم تتحلل تحميل الملف

عثر عليهم بملابسهم العسكرية في مغارة بجبل الطارف في أم البواقي

أثارت عملية استخراج ونقل رفات شهداء مغارة «بوسيف» بجبل الطارف في أم البواقي ردود فعل متباينة من قبل الجزائريين لاسيما سكان ولاية أم البواقي، على خلفية الصور التي نقلتها «النهــار»، حيث تبين أن رفات بعض الشهداء مكتملة وفي وضعية جيدة، من خلال ارتدائها بذلات عسكرية شبيهة بالزي الذي كان يميز مجاهدي الجهة الشرقية على الحدود التونسية، وأن الجلد لا يزال يكسو عظام الشهداء الطاهرة ولم تأكلها الديدان، على غرار الرجل التي بقيت محافظة على شكلها الطبيعي، ومختلف أطراف الجسم، وحسب شهادة أهالي المنطقة، فإن العشرات من الثوار قد قضوا خنقا بالغاز داخل هاته المغارة على يد المستعمر الغاشم عام 1957، حيث ذهبت بعض الآراء خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السر في وجود هذه الرفات في وضعية جيدة يعود إلى الغازات السامة التي استعملت لحظة إبادتهم، مما حال دون تحللها حسبهم. من جهة ثانية، عبر رواد الفضاء الزرق عن استيائهم وتذمرهم الشديد جراء الطريقة المهينة التي واكبت عملية استخراج ونقل الرفات، حيث وضعت داخل أكياس سوداء، فضلا عن تخصيص بلدية أم البواقي لصناديق للاقتراع وضعت فيها الرفات، وهي العملية التي سجل فيها غياب كلي للسلطات المدنية، وهو ما أثار حفيظة الوالي «جمال الدين بريمي» لحظة تنقله إلى متحف المجاهد للاطلاع على الظروف التي واكبت العملية، أين أمر بتخصيص صناديق تليق بكرامة وحرمة الشهداء، كما تم استقدام أكفان بدلا عن الأكياس التي استعملت في بادئ الأمر  .

 

 

موضوع : العثور على جثث شهداء لم تتحلل
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(8 )

تعقيب
1 من أرض الله الواسعة 2017/01/09
الله يرحم الشهداء ، الشهداء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأنهم يعيشون فى كنف الرحمن الرحيم .
0
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2 صبري باتنة، الجزائر 2017/01/10
الله يرحم الشهداء
تحيا الجزائر
المجد و الخلود لشهدائنا الابرار
0
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3 Algerian Pride u.s.a 2017/01/10
What a shame no respect for our brave chouhada.
0
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4 Omar kerrouchi Algerie 2017/01/10
Slt
0
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5 محمد الجزائر 2017/01/10
قد يكونون صالحين
0
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6 جزائؤي حر algerie 2017/01/10
رحم الله شهدائنا الأبرار تحى الجزائر حرة مستقلة
0
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7 فريد Algerie 2017/01/10
في رأيي ليست الغازات السامة من منعت الديدان من أكل جثمان الشهداء الأبرار
بل حرم الله عليها لحم الشهيد هذا م كانت تحكيه لنا جدتي رحمها الله ... الله عز و جل حرم على الديدان من أكل لحم الشهداء... عليهم رحمة الله... و لا يحزنني في لفهم في كيوس سوداء أو أكفان بل هم أحياء عند ربهم يرزقون
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8 ندير الجزاءر 2017/01/10
لا يوجد شيء اسمه " الجثث لم تتحلل بفعل نوعية الغازات المستعملة " و لكن لم تتحلل بفعل "ثبوت الشهادة "
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