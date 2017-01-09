دفع تكاليف «الفيزا» لأمريكا قبل إيداع الملف مستقبلا

تغيير مكان دفع الملف إلى العاشور.. حاسي مسعود ووهران سفارة أمريكا بالجزائر: «متحايلون يتاجرون بمواعيد فيزا وهمية مقابل أموال باهضة»

أقرّت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إجراءات جديدة لفائدة الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة لزيارة أمريكا، تتمثل في الدفع المسبق للتكاليف قبل تحديد الموعد وإيداع الملف، وجاء هذا القرار بعد تحقيقات كانت قد قامت بها السفارة تبين على إثرها وجود شبكة تتاجر بمواعيد الفيزا مقابل تكاليف مرتفعة .

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بيان لها، عن انطلاق برنامج جديد خاص بدفع تكاليف وبرمجة موعد لتقديم طلب التأشيرة، ابتداءً من 8 جانفي 2017، وبعد تعبئة الاستمارة الإلكترونية 160DS، يستوجب على طالب التأشيرة التوجه إلى مكتب ARAMEX «أرامكس» مكتب الجزائر العاصمة أو مكتب حاسي مسعود أو قريبا مكتب وهران، لتسديد المبالغ المستحقة لطلب التأشيرة، وبمجرد دفع التكاليف اللازمة، سيقوم مكتب «أرامكس» بإصدار وصل يسمح بجدولة موعد التأشيرة، وكجزء من هذه الخدمة الجديدة ومقابل دفع مبلغ إضافي صغير، ستمنح لطالبي التأشيرات خدمة تسليم جوازات سفرهم إلى عنوان من اختيارهم.

متحايلون كانوا يتاجرون بمواعيد «فيزا» وهمية مقابل أموال باهضة

وأوضحت السفارة بأنه لم يكن على طالبي التأشيرة دفع التكاليف قبل حجز موعد في السفارة، مما كان يسمح لبعض مقاهي الأنترنت ووكلاء السفر بحجز جميع المواعيد المتاحة وبيع تلك المواعيد المجانية بسعر باهظ للمواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى أمريكا، بالإضافة إلى أن من 30 إلى 55 من المائة من تلك المواعيد المحجوزة من قبل هؤلاء الأطراف، كانت وهمية، ولم تكن تستغل بشكل صحيح، علما أنه كان يمكن استخدامها من طرف المسافرين الشرعيين.

لا تكاليف إضافية لطالبي التأشيرة مقابل هذه الخدمة الجديدة

وشددت السفارة في أنه لن تكون هناك أي تكلفة إضافية لمقدم الطلب مقابل هذه الخدمة، إذ يجب على كل طالبي التأشيرة أن يدفعوا ثمن التأشيرة قبل القدوم إلى السفارة، وبعد إجراء الدفع عن طريق هذه الخدمة التعاقدية، يتم دراسة جميع الطلبات مباشرة من قبل سفارة الولايات المتحدة، ويتوجب على الراغبين في السفر إلى أمريكا للمرة الأولى الحضور شخصيا لإجراء مقابلة مع مسؤول قنصلي للولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لطالبي التأشيرات الذين يرغبون في استعادة جوازات سفرهم في مكاتب «أرامكس»، لا يستوجب عليهم دفع أي رسوم إضافية، حيث سيتم عادة إرسال جواز سفرهم من قبل السفارة في غضون 5 أيام ابتداءً من يوم الموافقة على تأشيرتهم، وبخصوص المسافرين الذين زاروا الولايات المتحدة الأمريكية إثر حصولهم على تأشيرة لازالت سارية المفعول أو تأشيرة انتهت صلاحيتها منذ أقل من 12 شهرا، لا يحتاجون إلى التنقل للسفارة. وسيتم تحديد ذلك إثر الإجابة على سلسلة من الأسئلة المطروحة في الموقع الإلكتروني الخاص بذلك، إذا كان مقدم الطلب مؤهلا لبرنامج الإعفاء عن المقابلة، فسيقوم فقط بدفع رسوم التأشيرة في مكتب «أرامكس، والذي سيقوم بإحالة الطلب إلى سفارة الولايات المتحدة، أين سيتم دراسته مباشرة من قبل القنصل وإعادته لمكتب «أرامكس» في وقت لاحق. كما سيطبق الإعفاء من التنقل إلى السفارة أيضا على الأطفال دون سن 14 المسافرين مع أوليائهم أو الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 79 سنة، والذي سبق أن سافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

حضور طالب التأشيرة غير ضروري.. ومواعيد استعجالية قبل 2 فيفري

كما أنه ليس من الضروري الذهاب إلى مكتب «أرامكس» شخصيا، بل يمكن توكيل شخص آخر لدفع مستحقات التأشيرة، ولكن يجب على الشخص المُوكَل أن يقدم نسخة من جواز سفر المعني وسيقوم مكتب «أرامكس» بإصدار إيصال استنادا إلى الإسم الموجود على جواز السفر، إذا كنت مسافرا مع العائلة، ويمكن للطالب الحصول على إيصال لجميع أفراد العائلة، وسوف يحتاج لتقديم دفتر العائلة أثناء المقابلة في السفارة الأمريكية، مع التأكيد بأن الأطفال دون سن 14 لا يحتاجون للحضور إلى السفارة. من جهة أخرى، خصصت السفارة عدد محدد من المواعيد للحالات الطارئة، ويمكن استخدام هذه المواعيد للحالات الطبية العاجلة، لطلب تأشيرة الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية ولرجال الأعمال الذين يحتاجون إلى السفر إلى الولايات المتحدة بصفة مستعجلة. يمكن لطالبي التأشيرة إيداع طلب مقابلة مستعجلة عن طريق نفس الموقع الإلكتروني.