إقالة مدير التجارة رفي جيجل بعد فرار باخرة محمّلة بالإسمنت من ميناء جن جن

علمت «النهار» من مصادر خاصة، أن قرار تنحية مدير التجارة لولاية جيجل من منصبه جاء عقب نتائج تقرير أعد من طرف لجنة تحقيق وزارية، أين قامت هذه الأخيرة بعملية التحري والتدقيق في عديد النقاط التي تضمنتها بعض الشكاوى الموجهة من طرف عدد من التجار والمتعاملين الاقتصاديين للجهات الوصية حول جملة من التجاوزات والممارسات، التي تم وصفها بغير المسؤولة الصادرة عن مدير التجارة المخلوع. وحسب ذات المصادر، فإن من أهم هذه النقاط التي تم التحقيق والتحري فيها وكانت وراء تنحية هذا الأخير، قضية مغادرة أو بالأحرى فرار الباخرة التجارية المحمّلة بمادة الإسمنت من ميناء جن جن نحو وجهة مجهولة، وهي القضية التي تكون قد كبّدت المؤسسة المينائية بجن جن خسائرا مادية معتبرة نتيجة عدم تحصيل إدارتها لحقوق دخول هذه الباخرة التجارية المحمّلة بكميات هائلة من مادة الإسمنت المائي المقدرة بنحو 20 ألف طن، أي بقيمة مالية تفوق 70 مليار سنتيم، تم استيرادها من إسبانيا قبل خضوعها للمراقبة الجمركية بذات المؤسسة المينائية وتأجيل عملية التفريغ إلى غاية التأكد من مطابقة نوعية مادة الإسمنت المحمّلة مع الأوصاف المذكورة في الوثائق الإدارية والتجارية الممنوحة لصاحبها من طرف الجهات التجارية المختصة، التي تكون قد تماطلت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل مغادرتها المفاجئة لإقليم المياه البحرية الجزائرية نحو وجهة أخرى .