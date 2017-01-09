تسديد الشطر الثاني لمكتتبي «عدل 2» نهاية فيفري

هذه هي الولايات المعنية بالبرنامج الإضافي للسكن الذي حددته الحكومة بـ120 ألف شقة

تقرر الشروع في استدعاء مكتتبي «عدل2» الذين تمكنوا من اختيار مواقع مساكنهم لتسديد الشطر الثاني من قيمة السكن، بداية من الأسبوع الأخير لشهر فيفري، في حين سيتم فتح الموقع أمام باقي المكتتبين لاختيار المواقع عقب ذلك .

واستفادت 38 ولاية من برنامج سكني إضافي لصيغة «عدل» 2013 لحساب السنة المالية 2017، وذلك في إطار الحصة السكنية التي أقرتها الحكومة، مؤخرا، والمقدرة بـ120 ألف مسكن، حيث تم استثناء من هذه الحصة كل من العاصمة وبعض الولايات الأخرى التي تعرف فائضا من حيث العرض مقارنة بالطلب وعدد المكتتبين.

وحسب وثائق تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن الولايات المعنية بالبرنامج الإضافي هي تلك التي يتجاوز حجم الطلب لديها حجم العرض، وكذا بعض الولايات التي تأخر منحها الحصة الكافية لعدم تحديد العقار الذي ستجسد عليه هذه المشاريع، أين ارتأت وزارة السكن حينها توجيهها إلى ولايات أخرى جاهزة لإطلاق هذه المشاريع، على غرار بعض الولايات الداخلية التي تمكنت من تسريع وتيرة الإنجاز، وبدأت في توزيع المساكن على المستفيدين.

وتندرج هذه الحصص السكنية الجديدة التي تم تخصيصها من قبل الحكومة لحساب هذه الصيغة في إطار التكفل بتغطية العجز المسجل في عدة ولايات، بالنظر لعدد المكتتبين ووفاء بالالتزامات الرامية إلى تلبية طلباتهم في كل ولاية، وفق ما أكده وزير السكن والعمران، الذي تعهد بضمان تسلم كل مكتتب شقته في الآجال المحددة.

الولايات المعنية بالحصة السكنية الإضافية الولايات التالية:

ولاية الشلف: 4000 وحدة إضافية.

ولاية الاغواط: 700 وحدة إضافية.

ولاية أم البواقي: 700 وحدة إضافية.

ولاية باتنة: 6000 وحدة إضافية.

ولاية بسكرة: 1000 وحدة إضافية.

ولاية بجاية: 6000 وحدة إضافية.

ولاية البويرة: 5000 وحدة إضافية.

ولاية البليدة: 9000 وحدة إضافية.

ولاية تبسة: 1600 وحدة إضافية.

ولاية تلمسان: 2300 وحدة إضافية.

ولاية تيارت: 3500 وحدة إضافية.

ولاية تيزي وزو: 8000 وحدة إضافية.

ولاية الجلفة: 1550 وحدة إضافية.

ولاية جيجل: 3500 وحدة إضافية.

ولاية سطيف: 7000 وحدة إضافية.

ولاية سعيدة: 702 وحدة إضافية.

ولاية سكيكدة: 6000 وحدة إضافية.

ولاية سيدي بلعباس: 3000 وحدة إضافية.

ولاية ڤالمة: 5000 وحدة إضافية.

ولاية عنابة: 5600 وحدة إضافية.

ولاية قسنطينة: 4000 وحدة إضافية.

ولاية المدية: 4000 وحدة إضافية.

ولاية مستغانم: 3000 وحدة إضافية.

ولاية المسيلة: 1200 وحدة إضافية.

ولاية معسكر: 3000 وحدة إضافية.

ولاية ورڤلة: 850 وحدة إضافية.

ولاية وهران: 13.000 وحدة إضافية.

ولاية برج بوعريرج: 1500 وحدة إضافية.

ولاية بومرداس: 1500 وحدة إضافية.

ولاية الطارف: 1400 وحدة إضافية.

ولاية تيسمسيلت: 1500 وحدة إضافية.

ولاية سوق أهراس: 2000 وحدة إضافية.

ولاية تيبازة: 5000 وحدة إضافية.

ولاية عين الدفلى: 450 وحدة إضافية.

ولاية ميلة: 2000 وحدة إضافية.

ولاية عين تيموشنت: 1600 وحدة إضافية.

ولاية غرداية: 42 وحدة إضافية.

ولاية غليزان: 800 وحدة إضافية.