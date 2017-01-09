عرض ممتلكات الوعد الصادق للبيع في المزاد العلني

أمرت محكمة سور الغزلان بالبويرة بتحديد يوم 15 فيفري المقبل لعرض ممتلكات صاحب ما يعرف بالإمبراطورية المنهارة «الوعد الصادق» مولاي الصالح بن مبارك المحجوزة، وهو الذي يقبع حاليا بالمؤسسة العقابية بحيزر في ولاية البويرة، للبيع بالمزاد العلني، على غرار قطعة أرضية في الشيوع تبلغ مساحتها 167 هكتار بسور الغزلان. وأصدرت محكمة سور الغزلان، الأسبوع الفارط، أمرا بتحديد جلسة بيع عقار، وهذا بعض الاطلاع على أمر الحجز الصادر من طرف رئيس محكمة سور الغزلان بتاريخ الثاني ماي الفارط تحت رقم 44000/16، وكذا الاطلاع على محاضر تبليغ أمر الحجز ومحضر إيداع قائمة شروط البيع المؤشر عليه من طرف رئيسة قسم البيوع العقارية، والمحدد لتاريخ جلسة الاعتراضات .

وحسب أمر المحكمة تحت رقم 00001/17 الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فقد تم تحديد تاريخ 15 فيفري 2017 على الساعة العاشرة صباحا في مقر محكمة سور الغزلان بقاعة الجلسات للطابق العلوي، لبيع العقار المحجوز لصاحب «الوعد الصادق» مولاي الصالح الساكن بحي 5 جويلية بسور الغزلان، والموقوف بالمؤسسة العقابية بحيزر في ولاية البويرة، ويتعلق الأمر بقطعة أرض في الشيوع مساحتها 167 ألف و887 متر، أي ما يعادل أكثر من 167 هكتار، الواقعة سور الغزلان حدودها من الشمال الطريق الولائي رقم 20 الرابط بين سور الغزلان وبرج أخريص ومركز الشرطة، البريد والتكوين المهني، ومن الجنوب الطريق البلدي رقم 1 المؤدي إلى بلدية الحاكمية، من الشرق الطريق الوطني رقم 8، ومن الغرب مساكن اجتماعية والمدرسة الابتدائية خبزي يحيى، بسعر افتتاحي تجاوز 159 مليار سنتيم.