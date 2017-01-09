تطبيق مناهج الجيل الثاني بـ1 و4 ابتدائي و2 و3 متوسط العام المقبل

إصدار طبعات منقّحة لكتب الجيل الثاني الصادرة العام الماضي

ستشرع وزارة التربية الوطنية، بداية من الدخول المدرسي المقبل، في تطبيق مناهج الجيل الثاني في السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي والسنتين الثانية والثالثة متوسط في إطار الإصلاحات التي يقوم بها القطاع في المنظومة التربوية، في حين شرعت لجان خاصة في تقييم ومراقبة كل الكتب المدرسية لتفادي حدوث أي اختلالات بعد طبعها .

وحسبما أكدته مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية للنهار، فإن الوزارة ستقوم بداية من سبتمبر المقبل، موعد الدخول المدرسي 2017/ 2018 في تطبيق مناهج الجيل الثاني في السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة ابتدائي، قبل المرور إلى السنة الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط والتعليم الثانوي بالتدريج خلال السنوات المقبلة.

وأضافت ذات المصادر، أن الوزارة قد عيّنت لجنة خاصة على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية من أجل تقييم ومراقبة كل المؤلفات والكتب المدرسية الخاصة بالجيل الثاني التي ستوزع خلال السنة المقبلة، من أجل تفادي حدوث أي اختلالات أو أخطاء مثلما حصل مع كتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسط خلال السنة الماضية. وأشارت ذات المصادر، إلى أن وزارة التربية الوطنية، قد أعطت تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة من أجل تقديم تقارير مفصلة عن الكتب الخاصة بالجيل الثاني، التي ستوزع خلال السنة المقبلة، إضافة إلى ضرورة إقامة تقييم شامل وتمحيص دقيق في كل الكتب الجديدة المذكورة لتفادي أي أخطاء قد يتم إغفالها، مثلما حصل مع كتاب الجغرافيا العام الماضي، داعية إلى تقديم هذه التقارير قبل نهاية الفصل الثالث من أجل الشروع في طبع الكتب وتوزيعها على المؤسسات التربوية وتفادي التأخر مثلما حصل العام الماضي. كما أكدت مصادر النهار، أن الوزارة ستقوم بعرض مشروع تقييم بيداغوجي على كل الفاعلين التربويين لاستشارتهم وإثراء مشروع المناهج الجديدة للجيل الثاني، التي تم اعتمادها في السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري أو بداية فيفري المقبل، من أجل إمكانية إصدار طبعات منقّحة عن الكتب التي تم توزيعها العام الماضي، حيث سيتم عقد ندوة وطنية لإعطاء خارطة الطريق حول هذا المشروع، الذي يرتكز على التقييم الفعال لكفاءات ومهارات التلميذ حتى يتمكن من تبني هذه المناهج الجديدة.