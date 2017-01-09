وزارة الدفاع تـسوي وضعية المواطنين البالغين 30 سنة تجاه الخدمة الوطنية

235ألف و30 مواطنا استفادوا من التسوية إلى غاية ديسمبر 2016

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن تسوية وضعية المواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق تجاه الخدمة الوطنية لا تزال متواصلة، وذلك بالنسبة لكل من بلغ السن المحددة إلى غاية 31 ديسمبر 2014.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، أن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، والمقررة من قبل رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة.

وأشار البيان إلى أنه منذ بداية هذه العملية إلى غاية 31 ديسمبر 2016، فقد بلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية بمائتين وخمسة وثلاثين ألفا وثلاثين مواطنا من بينهم 3 آلاف و313 مقيم بالخارج، وفي إطار نفس هذه الإجراءات تم تسوية وضعية 657 ألف و117 متأخر من الدفعات إلى غاية 2013.

من جهة أخرى، تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين أن مراكز الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطني تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم بالسرعة المطلوبة، وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة سابقا.