قروض أونساج جائـزة.. ولو كانت ربـا

لا تقتلوا أنفسكم جوعا وبطالة بسبب قروض ربوية وحوّلوا نسبة الفائدة إلى صدقة

خرجت جمعية العلماء المسلمين عن صمتها بعد طول انتظار للإفراج عن مضمون فتوى حول قروض «أونساج»، بعد الجدل الكبير الذي عرفته هذه الأخيرة وسط فئات المجمع والشباب على وجه الخصوص، لتؤكد أن القروض الربوية المستفاد منها من طرف الشباب حلال، شريطة تسديد المستفيد منها قيمة مالية تساوي نسبة الفوائد كصدقات من باب قوله تعالى «وأتبع السيئة الحسنة تمحها ».

أفتى، عبد الرزاق ڤسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين خلال اللقاء الذي جمعه بـ«النهار» بجواز حصول الشباب المستثمر عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» على قروض ربوية لخلق مشاريع استثمارية، ليقوموا فيما بعد بدفع صدقات بنفس نسبة الفائدة التي يأخذها البنك عنهم تمنح للفقراء والمحتاجين نزولا عند قوله تعالى «وأتبع السيئة الحسنة تمحها». وبرر رئيس جمعية العلماء المسلمين فتواه بمدى حاجة الشاب للقرض، خاصة إذا كان عاطلا عن العمل ويرغب في إعالة نفسه أو عائلته أو مقبلا على الزواج، فهنا يؤكد المتحدث قائلا «هذا الشاب حتى لا يَقتل نفسه جوعا وبطالة ما عليه إلا الحصول على القرض بغض النظر عن نسبة الفائدة سواء كانت واحدا أو اثنين من المائة شريطة أن يتصدق بمبلغ من المال يقدر بنفس نسبة الفائدة التي ستمنح للبنك، وذلك لإبطال الربا وتطهير رأس ماله الأصلي».

وتأتي هذه الفتاوى في وقت طال انتظار شباب الجزائر للحصول على فتوى رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بعدما تعهد الوزير الحالي محمد عيسى بتشكيل لجنة للإفتاء في قروض «أنساج»، لكن تلك اللجنة لم تُشكَّل إلى غاية اليوم. وكانت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب قد رفعت تحديا السنة الماضية بعد استغلال الميزانية التي استفادت منها الوكالة، والتي قدرت بخمسة آلاف مليار سنتيم، على أن يتم تسديد قيمة القروض التي يستفيد منها أصحاب الملفات الجديدة بالأموال المسترجعة من المستفيدين السابقين.