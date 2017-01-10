إقصاء خريجي «UFC» من الترقية والإدماج في الصنف 11

الوزير الأول راسل مديرية الوظيف العمومي لتطبيق القرار

أقصت المديرية العامة للوظيف العمومي الأشخاص المتحصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل من الاستفادة من إجراءات القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، فيما أكدت المديرية أن التصنيف 11 لا يخص شهادات UFC. وحسب المراسلة التي وجّهها الوزير الأول عبد المالك سلال لمديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، فقد تم إخطار مفتشيات الوظيفة العمومية ومسيري المؤسسات العمومية بغرض التأكد من شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المطلوبة للإدماج في مختلف الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11، والمتعلقة بتلك المتحصل عليها بناء على شهادة البكالوريا زائد ثلاث سنوات من التكوين العالي في مؤسسات التكوين العالي، والتي استثني منها شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل. وتضمّنت المراسلة كيفيات تحديد وتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بالمؤسسات والإدارات العمومية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالإدماج. ما حددت المراسلة كيفية التكفل بالتعديلات التي أقرها المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي صنف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا ومتابعة تكوين عال مدته 3 سنوات في الصنف 11 بدلا من الصنف 10، وإعادة تصنيف شهادة الليسانس في الصنف 12 بدلا من الصنف 11 الذي كان معتمدا. وحددت التعليمة كيفيات تطبيق الأحكام الانتقالية المتعلقة بالإدماج للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، حيث سيتم إدماج الموظفين والمتربصين المنتمين لشعبة الإدارة العامة والمحللين الاقتصاديين المرسمين والمتربصين الذين يثبتون شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، والمتصرفين الإداريين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبة متصرف محلل، وسيتم إدماج الموظفين المتربصين المنتمين لشعبة الإدارة العامة الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية على أساس شهادة البكالوريا زائد 3 سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، إضافة إلى الملحقين الرئيسيين للإدارة وكتّاب المديريات الرئيسيين والمحاسبين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة، والذين سيدمجون في رتبة مساعد متصرف.