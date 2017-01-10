لا تغيير في الدوائر الانتخابية خلال التشريعيات القادمة

صرف 1600 مليار على الولايات المنتدبة بالجنوب منها 92 مليارا لشراء السيارات

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأنّ استحداث الولايات المنتدبة بالجنوب لن يترتب عنه أي تغيير فيما يخص الدوائر الانتخابية، بحكم أن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم إداري وليس تقسيما إداريا جديدا .

قال مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، شرفة عبد الخالق، أمس، إنه لن تكون هناك أيّ تغييرات قانونية في الانتخابات التشريعية والمحلية المنتظرة بعد أشهر قليلة بسبب استحداث ولايات منتدبة جديدة، وأفاد ذات المسؤول حسب وكالة الأنباء الجزائرية بأنه تمّ تخصيص 16.6 مليار دينار لتهيئة وتجهيز هذه الولايات، والتي رافقها تنظيم 120 مسابقة لتوظيف 1800 شخص، أما الولايات الأم فقدمت مساهمة قدرها 195 مليون دينار اقتطعت من ميزانيتها الأصلية.

وكشف المتحدث عن تفاصيل تمويل هذه الولايات المنتدبة، وقال إن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية خصّص 401 مليون دينار من إجمالي المبلغ المذكور لإعادة تأهيل البنايات الموجهة للهياكل الجديدة التابعة لهذه الولايات، حيث تسلمت إلى اليوم 55 من المائة من البرنامج المقترح، على أن يتم استكمال ما تبقى خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية على أقصى تقدير، وأوضح أنه خصص أيضا مبلغ 8 ملايير و920 مليون دينار لإطلاق برنامج خاص بإنجاز هياكلها الجوارية.

وقال مدير الدراسات بوزارة الداخلية إن المبلغ الذي خصَص لإقتناء تجهيزات التطهير والنظافة بلغ 3.1 مليار دينار، فيما وجّه أزيد من 569 مليون دينار لاقتناء سيارات بموجب عقد أبرم مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لتيارت. وصرح ذات المسؤول أنّه تكريسا لمبدأ اللامركزية، سيتم تطبيقه بهذه الولايات المنتدبة في مرحلة أولى على مستوى بعض اللجان التي من المقرر إنشاؤها سنة 2017 بهذه الولايات، على غرار لجنة التنازل على الأراضي الفلاحية ولجنة ترقية الاستثمار وغيرها. يذكرأنّ الداخلية اعتمدت عشر ولايات منتدبة بالجنوب، ويتعلق الأمر بكل من تيميمون، برج باجي مختار، عين امناس، عين صالح، تڤرت، جانت، المغير، المنيعة، أولاد جلال وبني عباس.