تؤمن لإطارات وهميين بوزارات saa

التأمينات استفاد منها عمال وهميون بوزارة المالية وديوان حظائر الرياضات وإدارات أخرى مدير عام saa لـ«النهار»: «لن أعلق على ملفات هي بيد العدالة»

كشفت وثائق رسمية تحوز عليها «النهار» عن تلاعبات واختلاسات بالجملة على مستوى المؤسسة الوطنية للتأمينات saa، تتضمن منح رحلات عمرة - على ظهر العمال - لغرباء عن الشركة، بالإضافة إلى تأمين إطارات في وزارت مختلفة على أساس أنهم موظفون بها، من خلال تزوير شهادة عملهم بغرض الاستفادة من تخفيضات مالية مغرية تمنح لفائدة عمال المؤسسة.

وحسب الملف الذي تحوز عليه «النهار»، فإن متورطين من داخل الشركة قاموا بإدراج تأمينات لأشخاص بشهادات مزورة، قصد الاستفادة من امتيازات غير مستحقة وتحصيل أموال ضخمة نظير التخفيضات الممنوحة لعمال وهميين بمؤسسات عمومية، حيث أرجعت الشركة الخطأ أو التهمة إلى أحد وكلائها المدعو «م.ي» والذي زوّر شهادات عمل وكشوف رواتب مسؤولين وإطارات من مختلف القطاعات، على غرار وزارة المالية وديوان حظائر الرياضات ووحدة أقروت الرويبة والمركز الوطني لعلوم السموم وشركات ومؤسسات أخرى.

وحسب ذات الملف، فإن وكيل الشركة الوطنية للتأمينات saa المدعو «ي.م» قام بتزوير شهادات العمل قصد الاستفادة من تخفيضات في التأمين وإدراجها في حسابه الخاص، وهو ما تم اكتشافه بعد إجراء عملية رقابة عادية لعقود المؤمّنين والعقود المبرمة بين الشركة والوكيل، أين طلبت لجنة المراقبة وثائق إثباث التخفيضات الكبيرة والمبالغ المالية غير المسجلة في خزينة الشركة، مما جعل المعني «م.ي» يقدم وثائق متمثلة في شهادات عمل وكشوف رواتب لأشخاص يعملون في وزارة المالية ومؤسسات عمومية وإطارات لا علاقة لهم بالشركة.

وتشير الوثائق التي تضمنها الملف إلى أنه قصد التحقق من صحة المستندات، تم التحقيق بشأنها فتبين بأنها مزورة ولا أساس لها من الصحة، فعلى سبيل المثال، تم إدراج شهادة عمل موقعة من طرف «م.ن» بصفته رئيس الموارد البشرية لديوان حظائر الرياضات، والذي أكد في رده على مراسلة لجنة التفتيش أن الأشخاص المذكورة أسماؤهم لا تربطهم أي صفة بالمؤسسة، وهو نفس الأمر بالنسبة لإطارات بوزارة المالية ومؤسسات وشركات عمومية أخرى.

وتوضح ذات الوثائق وجود تبديد للأموال العمومية ومنح تخفيضات بطريقة غير قانونية، مما فوت على الشركة تحصيل مبالغ مالية ضخمة، بالاضافة الى تحرير وثائق ادارية تتضمن شهادات عمل موقعة وكشوف رواتب مزورة، وانتحال صفة المسؤولين عن الهيئات التي من المفروض أن تصدر الوثائق الإدارية، والتي من شأنها الحصول على عمولة أكبر على حساب مؤسسة عمومية اقتصادية.

وفي سياق ذي صلة، تحوز «النهار» على ملف آخر يتضمن فضيحة فساد على مستوى ذات الشركة، يتعلق بإدراج أسماء غرباء على الشركة الوطنية للتأمينات saa في قائمة المستفيدين من العمرة والرحلات السياحية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى صرف أموال الخدمات الاجتماعية على غير مستحقيها، وهو ما يبينه التقرير الخاص بنتائج التحقيقات الذي أبان عن تحويل العمرة المخصصة للعمال لأشخاص ينتمون لعائلات إطارات بالشركة، وهي القضية التي فجرت العلاقة بين العمال ولجنة المشاركة التابعة للشركة، حيث تبين وثيقة تحمل الرقم 16/11163 والمؤرخة في ٠٥ /04 /2016 شكوى لوكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، بدعوى انتحال صفة والتزوير واستعمال المزور، المرفوعة من طرف العمال ضد لجنة المشاركة السابقة، بحضور المفتشية العامة للعمال، حيث تضمنت الشكوى تزويرا في قائمة الأعضاء المعينين في لجنة المشاركة بانتخابات غير شرعية، حسب ما تظهره مراسلات الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 4 نسخ، تتضمن الأولى تزوير محضر تنصيب أجهزة المشاركة في سنة 2012، وانتهاء المدة القانونية المحددة بـ3 سنوات لأجهزة المشاركة في جويلية 2015، بالإضافة إلى استمرار المشتكى ضدهم في تسيير لجنة المشاركة وأموال الخدمات الاجتماعية، رغم انتهاء المدة القانونية، بالإضافة إلى الاستمرار في تمثيل العمال بصفة رئيس ونائب رئيس لجنة مشاركة وتوقيع اتفاقيات وصكوك.

المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات saa لـ«النهار»:

لــن أعـلّــــق عـــلى مــلــفـــــات هــي بــيـــــد العــدالـــــــة

من جهته، أكد ناصر سايس، المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات saa، أن هذه الملفات تتواجد على مستوى الجهة المخولة قانونا للفصل فيها وهي العدالة، مشيرا إلى أنه لا يحق له الحديث عنها، مضيفا أنه يرأس أكبر شركة في الجزائر للتأمينات وتعيش منافسة شرسة في المجال، وهو يعمل منذ قدومه على الدفع بها نحو العصرنة وتقديم ما هو أنفع للزبائن والجزائر، من خلال هيكلة متطورة تتماشى والسوق الوطنية للتأمينات.