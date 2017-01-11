ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب موجة البرد في أوروبا إلى 52 شخصا

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب الصقيع في شرقي أوروبا إلى 52 شخصا عقب وفاة ستة أشخاص في بولندا وعدد مماثل لهم في رومانيا.

وأشارت وسائل الإعلام الغربية إلى أن بولندا كانت الأكثر تأثرا بالموجة، حيث قضى ستة أشخاص يوم أمس فيما تدنت درجات الحرارة إلى عشرين تحت الصفر في بعض المناطق، وفق ما أعلنه المركز الحكومي للأمن الوطني الثلاثاء.

وفي رومانيا، تم احصاء ستة وفيات على المستوى الوطني خلال أسبوع، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في أول حصيلة رسمية.

وتدنت الحرارة في وسط البلاد إلى 32 تحت الصفر وتسبب الصقيع بإغلاق مدارس في "بوخارست" وفي منطقة "كونستانتا" بجنوب شرق البلاد.

وتضرب موجة الصقيع التي مصدرها أقصى شمال أوروبا، القارة العجوز منذ نهاية الأسبوع الماضي، مخلفة ضحايا في دول أخرى في شرق أوروبا مثل جمهورية "تشيكيا" و"بلغاريا"، خصوصا في صفوف المشردين واللاجئين، كما سجلت أيضا وفيات في "مقدونيا" و"بيلاروسيا" و"إيطاليا".