رجل الأعمال "طحكوت" يتهم صاحب شركة سيارات بالتزوير واستعمال المزوّر في العاصمة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج، في حق صاحب شركة بيع وشراء السيارات، الذي اتهمه رجل الأعمال "طحكوت" بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وخيانة الأمانة.تفاصيل القضية حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى معاملة تجارية جمعت بين المتهم البالغ من العمر 40 سنة، وشركة "سيما موتورز" لتسويق السيارات التي يملكها رجل الأعمال "طحكوت"، الذي راودته شكوك بخصوص 10 فواتير قدمها المتهم لشركتهم بسبب ضخامة مبالغتها المالية وأيضا لعدم مطابقة الختم الموجود على الفاتورات محل التزوير بالختم المعمول به على مستوى مصلحة التجارة، وعلى هذا الأساس، قام الضحية بترسيم شكوى يتهم فيها المتهم بالتزوير واستعمال المزرو في محررات تجارية وخيانة الأمانة، وبعد فتح تحقيق في القضية تبين وجود 3 فواتير من بين 10 محل تزوير، وعليه تم إعداد ملف جزائي ضد المتهم بالجرم سالف الذكر أحيل بموجبه على العدالة، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضي الجزائي أنه يجهل أمر هذه الفواتير التي نسبت إليه وأنه لم يشاهدها أبدا من قبل، ملتمسا إفادته بالبراءة. من جهتها دفاع الطرف المدني ركزت خلال مرافعتها على ثبوت أركان الجريمة بدليل أن الختم المتواجد في الفواتير ليس الختم المعمول به على مستوى المصلحة التجارية لشركة موكلها الذي تعرض لخسائر مادية فادحة، لتلتمس قبول تأسيسهم طرفا مدنيا في القضية وتعويض بقيمة 2 مليار سنتيم جبرا لكافة الأضرار التي لحقت بموكلها.