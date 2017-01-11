تلاميذ الثانوي يعتصمون ويرفضون الالتحاق بمقاعد الدراسة في باتنة

رفض، صباح أمس، عشرات التلاميذ المتمدرسين بثانوية «حي 1000 مسكن الجديدة» بمدينة بريكة في ولاية باتنة، الالتحاق بأقسامهم احتجاجا منهم على عدة مشاكل تعاني منها تلك المؤسسة التربوية منذ فترة طويلة، حيث أفادت مصادرنا بأن التلاميذ اعتصموا بساحة الثانوية رافعين مطالب عديدة تمثلت في جملة من النقائص أثرت على تمدرسهم وزادت من معاناتهم.وحسب المصادر ذاتها، فإن أبرز المطالب التي ينادي إليها التلاميذ هي توفير المرافق لممارسة الرياضة، أين تنعدم بالثانوية رغم افتتاحها منذ فترة، كما ندّد المحتجون بعدم فتح المكتبة مما حال من دون استفادتهم منها، وهي مطالب يراها التلاميذ مشروعة من أجل توفير ظروف تمدرس جيدة، كما أضافت مصادرنا بأن هناك العديد من النقائص الأخرى التي ما تزال بحاجة إلى أشغال وورشات عمل من طرف الجهات المعنية، إلا أن كل شيء متوقف في الوقت الحالي لأسباب يجهلونها على غرار ساحة المؤسسة التي بقيت من دون إنهاء، إضافة إلى المطعم أيضا، وقد ناشد التلاميذ خلال وقفتهم الاحتجاجية تدخل المسؤولين والجهات الوصية لتلبية مختلف مطالبهم المشروعة -على حد تعبيرهم- من أجل العودة إلى الأقسام وإنهاء حركتهم الاحتجاجية. من جهة أخرى، احتجّ أول أمس الثلاثاء، العشرات من موظفي قطاع التربية بباتنة على عدم استقبالهم من طرف الأمين العام لمديرية التربية المعيّنة حديثا، هذه الأخيرة كلفت إحدى الأعوان الإداريين بالاستقبال، وهو ما أثار حفيظة هؤلاء الموظفين الذين استنكروا هذا التصرف في حديث بعضهم لـ «النهار». من جانبه المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية بباتنة، أوضح في اتصالنا به أن مدير التربية سيدرس كل تلك المطالب، لاسيما ما تعلّق بالأشغال التي توقفت بالثانوية والتي يتحمل مسؤوليتها المقاول المكلف بالإنجاز، وأضاف خلال اتصال مع «النهار»، بأن المدير باشر إجراءاته لإنهاء النقائص المسجلة بتلك المؤسسة التربوية، وذلك لضمان الظروف المناسبة لتمدرس التلاميذ.