الإنقاذ للتلاميذ الذين تحصّلوا على معدل أكثر من 9

قررت وزارة التربية الوطنية، تنظم امتحانات استدراكية نهاية السنة لفائدة التلاميذ، الذين تحصلوا على معدل سنوي يتراوح بين 9 و9.99 لتقليص نسبة التسرب، وهذا على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة. كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، في حوار خصت به مجلة «أرابيز» الشهرية، أن امتحان شهادة البكالوريا سيشهد هذه السنة توضيحا أكبر من حيث المواضيع والمطلوب من التلميذ، مضيفة أنه تم إصدار منشور في هذا الشأن لكي يتم إعلام التلاميذ مبكرا. وأشارت المسؤولة الأولى عن القطاع، إلى أن الإجراءات المتخذة هذه السنة لمكافحة الغش عبارة عن إجراءات تقنية وتنظيمية وبيداغوجية وأمنية، موضحة بأن دائرتها الوزارية ستقوم هذه السنة بحملة تحسيسية في أوساط التلاميذ حول العقوبات المفروضة في حالة التلبس في عملية غش وبالخصوص باستعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى. وأوضحت الوزيرة أن العقوبات تتمثل في الإقصاء من إجراء امتحان شهادة البكالوريا لمدة 5 سنوات بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين ولمدة 10 سنوات بالنسبة للتلاميذ غير المتمدرسين. وبعد أن أشارت إلى جميع الإجراءات المتخذة لضمان السير الجيد للامتحان، قالت بن غبريت إن أهمية هذا الأخير تملي علينا إصلاحه كليا من حيث محتوى المواضيع مع الحفاظ على قيمته البيداغوجية كامتحان يتوج الطور الثانوي ويفتح المجال للدراسات الجامعية، وكذا من حيث النمط التنظيمي، وأشارت في هذا الصدد إلى وجود خريطة طريق حول إصلاح امتحان البكالوريا في مطلع 2022. ولدى تطرقها إلى تسرب مواضيع امتحان البكالوريا في 2016، ذكرت الوزيرة بأنه في تاريخ تنظيم البكالوريا كانت هذه ثاني مرة يعترف فيها رسميا بتسرب للمواضيع، حيث أعيدت برمجة الامتحان في المواد المعنية، معتبرة أن الفضيحة كانت ستكون عدم إعادة الامتحان من جديد، وقالت إن حالات مماثلة سجلت في بلدان أخرى بدون أن تأخذ بعدا مجتمعيا، مفندة نظرية المؤامرة ضد شخصها، قائلة: «التزامن مع الضغوطات التي تعرضنا إليها يمكن أن يترك المجال لهذا التأويل، أي التآمر ضد شخصي». وفي تطرقها إلى المشاكل الاجتماعية والمهنية للأساتذة وعمال قطاع التربية، أوضحت الوزيرة أن المتابعة والمرافقة على مستوى الولايات من طرف مديري التربية، سمح بحل نحو 80 من المائة من المشاكل، معربة عن ارتياحها لإقامة مناخ ثقة سمح بالتوقيع مع أغلبية الشركاء الاجتماعيين تقريبا على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية .