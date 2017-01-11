فتــح أبــواب تــأكيــد التسجيــلات لمترشحــي الامتحـانــات المصيريــة بـــONEC

امتحان التربية البدنية للمترشحين الأحرار بين 16 مارس و1 أفريل 2017

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن فتح مواعيد التسجيلات لفائدة المترشحين لامتحانات نهاية السنة الدراسية، بفتح موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أمام المترشحين للامتحانات المدرسية للموسم الدراسي الجاري، لتأكيد التسجيل وإعادة التأكد من صحة معلوماتهم.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، فإن الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، سيفتح المواقع الإلكترونية الخاصة لتمكين التلاميذ المترشحين للامتحانات المدرسية في الأطوار الثلاثة للموسم الدراسي 2017، من تأكيد التّسجيل وصحة معلوماتهم، على أن يكون الموعد انطلاقا من 15 جانفي إلى غاية 15 فيفري من السنة الجارية.

ويتوجب على المترشحين لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا التأكد من المعلومات الشخصية والشعبة واللغة الأجنبية، وتأكيده دراسته للغة الأمازيغية، والتربية الفنية والتشكيلية والموسيقية.

وحسب ذات البيان، فإنه في حال اكتشف المترشح خطأ في المعلومات، عليه توجيه مراسلة عن طريق مدير المؤسسة إلى فرع الديوان، الذي تتبعه المديرية يوضح فيه طبيعة الخطأ، وهذا قبل 26 فيفري من السنة الجارية كآخر أجل للعملية، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لا يتحمل مسؤولية أي أخطاء في التسجيلات.

وأضاف البيان أن الديوان سيعيد فتح مواقعه على الأنترنت، أمام المترشحين الأحرار للطورين المتوسط والثانوي، بداية من 15 فيفري 2017، وذلك لتمكينهم من مراجعة معلوماتهم إن كانت فيها أخطاء، وفي حال اكتشاف خطأ في المعلومات الشخصية فيتطلب من المترشح وجوبا توجيه مراسلة عن طريق مديرية التربية إلى فرع الديوان الذي تنتمي إليه، وذلك قبل 26 فيفري 2017، ويتحمل المترشح المسؤولية الكاملة بعد هذا التاريخ عن كل خطأ.

وأعلنت وزارة التربية، أن اختبار مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار سيجرى في الفترة الممتدة بين 16 مارس و1 أفريل 2017.