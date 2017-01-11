تطهير كل الشريط الحدودي بالناحية العسكرية الخامسة رسميا من الألغام

أنهت قوات الجيش، رسميا، أعمال تطهير الشريط الحدودي بالناحية العسكرية الخامسة من الألغام، حيث تم الانتهاء من تطهير 47 بلدية واقعة بهذا الشريط، وهو ما يمثل مساحة 1668 كيلومتر مربع، فيما بلغت مساحة الأشرطة المطهرة 3440 هكتار مربع .

كشفت حصيلة قدمتها وزارة الدفاع الوطني في العدد الأخير لمجلة «الجيش»، عن إزالة مفعول 244 ألف و966 لغم مضاد للأفراد و8023 لغم مضاد للجماعات، مما يمثل مجموع ربع مليون لغم وبالتحديد 252 ألف و989 لغم مضاد للأفراد والجماعات، وأشارت ذات الحصيلة إلى أنه تم إزالة أيضا 3033 لغم مضيء و506 مقذوفة.

وتكون الناحية العسكرية الخامسة ثالث ناحية انتهت من تطهير الشريط الحدودي من الألغام، حيث انتهت العملية بتاريخ 30 نوفمبر الأخير بعد أن انطلقت في الـ 22 ديسمير 2007، ولم يتم بعد الانتهاء رسميا من عملية نزع الألغام على مستوى الناحية العسكرية الثالثة بتاريخ 16 فيفري 2001، وبالناحية العسكرية الثانية في الثالث جويلية 2016.

من جهة أخرى، كشف ذات المصدر في حصيلة عمليات مكافحة الإرهاب خلال شهر ديسمبر الأخير، أنه تمّ القضاء على ثلاثة إرهابيين وتوقيف 10 عناصر إسناد و250 مهرب، و512 مهاجر غير شرعي و22 تاجر مخدرات، كما تم اكتشاف وتدمير 46 مخبأ وملجأ، أما المحجوزات فتمثلت في 3186.5 كيلوغرام من الكيف المعالج، و137 ألف و245 لتر من الوقود. وفي ذات السياق، حجزت مختلف مفارز الجيش الوطني الشعبي 14 سيارة رباعية الدفع، 13 شاحنة، 15 سيارة ودراجة نارية واحدة، أما الأسلحة فتمثلت في 36 بندقية آلية «كلاشنيكوف»، سبع بنادق رشاشة «أف أم بي كا»، بندقية مزودة بمنظار وثلاثة أخرى نصف آلية، أربع قاذفات صواريخ «أر بي جي 7»، سلاحين ناريين ذوي صناعة تقليدية، 16 مدفعا تقليدي الصنع، قنبلتين تقليديتي الصنع، 27 من الأنابيب المعدنية غير المجهزة وقنبلتين يدويتين.

وكشفت الحصيلة عن حجز ذخيرة هامة، تمثلت في 12 قاذفة صواريخ «أر بي جي 7»، مقذوفي هاون عيار 120 ملم بلواحقه، 21 مخزن ذخيرة، و16 ألفا و52 طلقة من مختلف العيارات.