الجيش الجزائري ثاني أقوى جيوش إفريقيا في 2016

كشف تصنيف موقع «غلوبال فاير باور» أن الجيش الوطني الشعبي احتل سنة 2016 المرتبة الـ 26 عالميا والثاني إفريقيا بعد الجيش المصري بفضل تطور أسلحته وتعداد أفراده، حيث أشار إلى أنّ ميزانية الجيش الوطني الشعبي بلغت 10.57 مليار دولار، موضحا امتلاكه لـ 451 طائرة، و975 دبابة و69 قطعة بحرية، فيما بلغ تعداد أفراد الجيش 512 ألف جندي وضابط. وأفاد الموقع بأن الجيش المصري الذي جاء في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا والمرتبة الـ 12 عالميا، خصّص ميزانية 4.4 مليار دولار في 2016، لكنه يملك 1133 طائرة، و4624 دبابة، و319 قطعة بحرية، فيما بلغ تعداد عناصره 470 ألف جندي وضابط. وكشف ذات المصدر أنّ الجيش الإثيوبي جاء في المركز الثالث إفريقيا و44 عالميا في تصنيف الجيوش بميزانية قدّرت بـ 0.34 مليار دولار، مع امتلاك 80 طائرة، و2300 دبابة، فيما بلع الجيش العامل 185 ألف جندي وضابط.