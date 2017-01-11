الاعتداء الإرهابي على قاعدة الحياة خطّط له مختار بلمختار منذ سنة 2008

الإرهابي «أبو حفص جعفر» يدلي بأقواله أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد

استمع، أمس، قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد إلى إرهابيين آخرين متورطين في عدوان «تيڤنتورين» عقب تورطهما في قضايا ثقيلة تمثلت في الإشادة بالأعمال الإرهابية والقتل والتنكيل بالجثث والحجز وبث الرعب وحيازة المتفجرات والذخيرة، بعد كل من نائب زعيم كتيبة «الملثمين» سابقا المكنى بـ«أبو البراء» والمدعو «رضوان»، اللذين مثلا أمام القاضي، ويتعلق الأمر بالإرهابي التونسي المكنى بـ«أبو طلحة» والمدعو «أبو حفص جعفر». وحسبما تحوز عليه «النهار» من مصادر مقربة، فإن الإرهابي «لعروسي دربالي» المكنى بـ«أبو طلحة» الذي تم توقيفه بعد العملية الأمنية النوعية التي قادتها قوات الجيش بالتنسيق مع مختلف أجهزة الأمن ضد عناصر كتيبة «الموقعين بالدم»، صرح أن «مختار بلمختار» خطط لتنفيذ العدوان على المنشأة الغازية بتيڤنتورين في 16 جانفي 2013 منذ 2008، وقال الإرهابي «أبو طلحة» ذو الأصول التونسية ومن مواليد 1980، إن بلمختار عرض عليه المشاركة في اعتداءات «تيڤنتورين» قبل خمس سنوات، واستمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد أيضا خلال صبيحة أمس إلى الإرهابي الموقوف هو الآخر المدعو «أبو حفص جعفر» البالغ من العمر 42 سنة والمكنى بـ«رضوان الزرقاوي». يذكر أن قاضي التحقيق استمع قبل ذلك إلى نائب أمير كتيبة «الملثمين» الإرهابية الإرهابي المكنى بـ«أبو البراء» وإرهابي ثان المسمى «كرومي بوزيان» المدعو «رضوان ».