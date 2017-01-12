أمريكا تفرض عقوبات على شقيقة زعيم كوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء، عقوبات ضد شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لأنها على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكب فى الدولة الشيوعية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن هذه هي المرة الثانية التى تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان فى كوريا الشمالية، وذلك بعد القائمة السوداء التى تضم الزعيم كيم وعشرة من كبار المسؤولين وخمسة من أجهزة الدولة فى بيونج يانج جويلية الماضي، الذى يصادف أول عقوبات على الإطلاق من نوعها تفرضها أمريكا ضد زعيم كوريا الشمالية لانتهاكه حقوق الإنسان فى البلاد.