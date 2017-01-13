بالفيديو.. رئيس جمعية العلماء المسلمين يفتي بجواز قروض أونساج.. ثم يتراجع بعد 24 ساعة

تراجع رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائرين عبد الرزاق قسوم، عن فتوى أصدرها في وقت سابق بشأن جواز الحصول على قرض ربوي في إطار مؤسسات تشغيل الشباب أونساج، في حال لم يتمكن الشاب من مواجهة البطالة والحصول على مصدر رزق.

وقال عبد الرزاق قسوم في فتواه التي أصدرها على هامش حديثه لصحافية النهار خول موضوع الفتاوى بالجزائر، إنه يجوز للشاب الجزائري الحصول على قرض ربوي في إطار مشاريع أنساج إن هو لم يتمكن من الحصول على قرض غير ربوي، وإن لم يكن لديه البديل لكسب مصدر عيشه.

واشترط الأستاذ قسوم على المستفيد من القرض الربوي في تلك الحالة القيام إلى جانب تسديد قرضه الربوي لفائدة مؤسسات الدولة أو البنوك، بالتصدق بجزء من المال المجني عملا بمبدإ محو السيئات بالحسنات.

غير أن رئيس جمعية العلماء المسلمين تراجع في وقت لاحق بعد إصداره تلك الفتوى، وراح ينفي جملة وتفصيلا كل ما قاله بشأن القروض الربوية لمشاريع أونساج، حيث أرسل توضيحا مكتوبا لجريدة النهار، لنفي ما نسب إليه من فتوى بالخصوص، رغم أن كلامه كان مسجلا، وهو ما تتابعونه في هذا الفيديو المرفق.